Magazine Príncipe William testou positivo para o novo coronavírus em abril, mas escondeu a informação

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

De acordo com fontes do Palacio de Buckingham, o herdeiro não queria preocupar ninguém. (Foto: Reprodução)

Parece que o coronavírus atingiu mais membros da Família Real Britânica do que havia sido reportado pelos monarcas. De acordo com o The Sun e com a BBC, fontes do Palácio de Buckingham afirmam que o príncipe William contraiu o vírus em abril deste ano – pouco menos de um mês depois que seu pai, o príncipe Charles, havia sido diagnosticado com a doença.

As publicações afirmam ainda que o príncipe foi tratado por médicos da realeza e que seguiu as recomendações do governo sobre o distanciamento social, se isolando na casa que sua família possui na cidade de Anmer Hall, em Norfolk, no Reino Unido. Nesse período, William continuou a atender conferências online e por telefone, resultando em 14 compromissos reais.

Procurado pelos veículos, o Palácio de Kensington não quis atender aos chamados, mas também não negou a informação. Fontes afirmam ainda que William preferiu manter sua situação em segredo para não preocupar ninguém, como teria dito a um observador:

“Havia coisas importantes acontecendo e eu não queria preocupar ninguém.Vale lembrar que, no começo da pandemia, William havia feito uma brincadeira e afirmado que estaria espalhando coronavírus.”

Seu pai, o príncipe Charles, contraiu a doença em março e ficou isolado durante 14 dias de sua esposa, Camila, que testou negativo para o vírus. Em sua primeira aparição pública após ser declarado curado do vírus, o Príncipe de Gales afirmou que havia perdido o olfato e o paladar no período em que esteve doente.

