Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Mulher de Cauã Reymond aproveita feriado de sol nesta segunda-feira (2). (Foto: Reprodução/Instagram)

Mariana Goldfarb aproveitou o feriado desta segunfa-feira (2), Dia de Finados, para curtir uma praia com amigos. No Instagram, a modelo de 30 anos compartilhou uma foto sentada em uma cadeira na areia, usando um biquíni vermelho, ao lado de um côco verde. “Rio”, disse a mulher de Cauã Reymond.

“Me falam assim: você é larga demais, troncuda demais, com sobrancelha demais, braçuda demais, sarda demais, melasma demais… mas eu me acho linda, demais”, acrescentou Mariana, ao publicar uma segunda imagem, com um close em seu rosto.

A estudante de Nutrição contou que a imagem foi feita por Leco Moura, diretor de fotografia. Fã de praia, Mariana volta e meia é clicada nas areias cariocas e entre os destinos favoritos dela e do marido para viajar estão destinos à beira-mar.

Pressão de beleza

Mariana sempre fala, em suas redes sociais, sobre ter uma vida mais saudável, conectada com a natureza e com alimentação regrada. Ela, no entanto, admitiu que já teve muitos problemas com aceitação da própria imagem, e que a cobrança externa sempre piorou a sua perpepção.

“Oscilo muito de peso, muito mesmo. O problema é quando a gente chega num nível de magreza e as pessoas elogiam. É de pirar. Porque o que importa de verdade está dentro, não fora. Quando comecei com o Cauã, as pessoas achavam que podiam falar o que quisessem de mim. Foi bem sofrido. Hoje tenho maturidade pra filtrar o que deixo me afetar. Mas não é fácil… tem dias em que não estou bem e o julgamento me atinge mesmo. Daí silencio, bloqueio… as pessoas me chamavam muito de Bob ESponja, dizendo que meu corpo era reto, sem curvas. Qualquer comentário que contenha essas palavras está bloqueado no meu Instagram. Não mereço sofrer por isso”, disse.

