Porto Alegre Princípio de incêndio provoca evacuação de enfermarias e da emergência do Hospital Conceição, em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 2 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o GHC, o princípio de incêndio ocorreu em uma sala de quadros elétricos Foto: Divulgação Segundo o GHC, o princípio de incêndio ocorreu em uma sala de quadros elétricos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um princípio de incêndio atingiu o Hospital Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (02). Devido à grande quantidade de fumaça, houve a evacuação de duas enfermarias e do setor de emergência.

Alguns pacientes foram realocados para o Hospital Cristo Redentor. Os pacientes da UTI do Hospital da Criança Conceição também foram retirados do local e levados para a emergência da instituição de saúde.

Ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio do hospital com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Segundo o GHC (Grupo Hospitalar Conceição), o princípio de incêndio começou em uma sala de quadros elétricos.

“O Grupo Hospitalar Conceição informa que no início da manhã desta quinta-feira, 2 de fevereiro, houve um princípio de incêndio em uma sala de quadros elétricos do Hospital Conceição, causando grande liberação de fumaça, o que gerou a necessidade de evacuação de duas enfermarias e do setor de emergência. Alguns pacientes foram realocados no Hospital Cristo Redentor. A situação foi controlada pela Brigada de Incêndio do hospital com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Durante o dia, o hospital deve voltar à normalidade. Foram também evacuados os pacientes da UTI do Hospital da Criança Conceição (HCC), que foram realocados na emergência. Por consequência, a emergência do HCC está momentaneamente fechada”, afirmou o GHC em nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/principio-de-incendio-provoca-evacuacao-de-enfermarias-e-da-emergencia-do-hospital-conceicao-em-porto-alegre/

Princípio de incêndio provoca evacuação de enfermarias e da emergência do Hospital Conceição, em Porto Alegre