Celebridades Priscila Fantin sobre estreia na TV como protagonista: “Senti um nariz torcido”

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

A atriz também falou sobre o processo para conquistar a vaga na novela Foto: Divulgação A atriz também falou sobre o processo para conquistar a vaga na novela. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Priscila Fantin falou sobre sua estreia na TV, como Tati em “Malhação” (1999), primeira temporada ambientada em um colégio em vez da usual academia das fases anteriores, durante uma live com a atriz Samara Felippo. Hoje com 37 anos de idade, ela conta que tinha 16 anos quando estrelou a trama teen.

“Sou muito bicho do mato, na minha… Senti um nariz torcido para mim porque era uma nova chegando e fazendo protagonista”, disse Priscila. A atriz também falou sobre o processo para conquistar a vaga na novela. “Malhação estava em seletivas regionais e a agência de Belo Horizonte, onde eu cresci, enviou materiais meu, do Daniel de Oliveira e da [Daniella] Cicarelli. Fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio e ligaram para minha mãe [que trabalhava na agência] para me chamar para fazer o teste do elenco de apoio de Malhação.”

A atriz afirma que as maiores cobranças de sua carreira vieram quando conquistou o posto de protagonista de “Esperança” (TV Globo, 2002), quando estrelou a novela ao lado de nomes como Antonio Fagundes, Ana Paula Arósio e Reynaldo Gianecchini.

“Entendi o que era interpretar em Esperança. Já tinha feito Malhação e As Filhas da Mãe, mas o peso e a cobrança foram, sem dúvidas, maiores em Esperança. Trabalhava de domingo a domingo. Além disso, o Benedito [Ruy Barbosa, autor] teve um problema de saúde e não tínhamos frente de capítulos, gravávamos em cima da hora.”

