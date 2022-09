Mundo Procissão com corpo da rainha Elizabeth II já está no Palácio de Westminster para velório de cinco dias

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Cerimônia foi montada para que os súditos britânicos possam dar um último adeus à monarca mais longeva da história do país Foto: Twitter @RoyalFamily / Divulgação Cerimônia foi montada para que os súditos britânicos possam dar um último adeus à monarca mais longeva da história do país. (Foto: Twitter @RoyalFamily / Divulgação) Foto: Twitter @RoyalFamily / Divulgação

O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II chegou ao Palácio de Westminster na manhã desta quarta-feira (14) onde será velado por cinco dias. A cerimônia foi montada para que os súditos britânicos possam dar um último adeus à monarca mais longeva da história do país.

Uma procissão reunindo os principais integrantes da família real partiu do Palácio de Buckingham com o corpo da rainha em direção à sede do Parlamento, onde o cortejo foi recebido pelo arcebispo de Canterbury. A cerimônia começou pontualmente às 14h22 (10h22 em Brasília), após um momento de oração restrito à família real em Buckingham.

Marcha até Westminister

A marcha solene até Westminster foi acompanhada pelo rei Charles III, que caminhou atrás do caixão por todo o trajeto, por seus irmãos, a princesa Anne, o príncipe Andrew, duque de York, e o príncipe Edward, conde de Wessex, e por seus filhos, o príncipe de Gales, William, e Harry. A rainha consorte, Camilla Parker Bowles, a princesa de Gales, Kate Middleton, e Meghan Markle, esposa de Harry, seguiram o cortejo em um carro oficial.

O cortejo foi acompanhado por uma banda da Guarda Escocesa e a banda da Guarda de Granadeiros, que interpretaram as marchas fúnebres de Beethoven, Mendelssohn e Chopin, além do terceiro movimento de sua Sonata para piano nº 2, também interpretada nos funerais dos primeiros-ministros britânicos Winston Churchill e Margaret Thatcher. Em paralelo, os sinos do Big Ben foram tocados em homenagem à rainha Elizabeth II e salvas de tiros de canhão foram disparadas no Hyde Park.

Ao chegar em Westminster, o caixão da rainha foi posicionado em uma plataforma elevada, conhecida como catafalco, com a cor roxa da realeza. Uma rápida cerimônia foi realizada pelo arcebispo de Canteburry, Justin Welby. Ao fim, o rei Charles III e a rainha consorte retornaram ao Palácio de Buckingham.

Aberto ao público

De acordo com a programação oficial divulgada por Downing Street, o velório será aberto ao público a partir das 17h (13h em Brasília). O caixão fechado descansará sobre o catafalco, e os súditos passarão em fila em ambos os lados, sem poder parar em frente a ele ou bater fotos no local. Também está proibido depositar flores e bichos de pelúcia no salão de Westminster.

O velório público será encerrado às 06h30 (02h30 em Brasília) da segunda-feira, 19, data para a qual está marcado o funeral de Estado no Castelo de Windson. Mais de 100 chefes de governo e Estado são esperados para a cerimônia principal.

A imprensa britânica estima que cerca de 750 mil pessoas devem passar pelo Palácio de Westminster para a despedida da rainha. De acordo com o The Times, a fila para ver o caixão da monarca pode alcançar oito quilômetros de extensão e a espera pode chegar a 20 horas.

Para evitar distúrbios nos arredores do Parlamento durante o velório, o governo proibiu “barracas, churrascos e fogueiras” nas proximidades. Para evitar que as pessoas na fila percam seus lugares, haverá uma distribuição de pulseiras para que as pessoas possam sair por alguns minutos caso precisem ir ao banheiro.

