Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Os devotos seguiram do Centro da Capital até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Foto: Alex Rocha/PMPA Os devotos seguiram do Centro da Capital até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Sob um forte sol, milhares de fiéis participaram, na manhã desta sexta-feira (2), da tradicional procissão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre.

As homenagens à Santa começaram às 7h, com uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na rua Vigário José Inácio, no Centro Histórico. Cerca de uma hora depois, iniciou a procissão com a imagem de Nossa Senhora pelas avenidas Mauá e Castello Branco.

Os devotos seguiram até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à antiga ponte do Guaíba, para participar de uma missa campal, celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler.

O evento religioso, promovido pela Arquidiocese de Porto Alegre com o apoio da prefeitura, contou a participação do prefeito da Capital, Sebastião Melo, e de outras autoridades.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) montou um esquema especial de trânsito, com bloqueios de ruas e avenidas, para garantir a segurança dos fiéis durante o trajeto da procissão.

