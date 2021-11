Porto Alegre Procon de Porto Alegre alerta para cuidados nas compras da “Black Friday”

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Empolgação do consumidor por levar ao endividamento desnecessário. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os consumidores devem ter alguns cuidados ao fazer suas compras da “Black Friday”, promoção anual do comércio e cujo ápice se dá na última sexta-feira de novembro (neste dia 26, portanto), com promessas de descontos especiais em produtos e serviços. Quem reforça a orientação é o Procon municipal de Porto Alegre.

De acordo com o professor e ex-vereador Wambert Di Lorenzo, atual diretor do órgão, é fundamental planejar as compras para não comprometer o orçamento. Até porque a época coincide com a chegada de boletos de impostos como IPTU e IPVA, além de despesas como a matrícula escolar, apenas para mencionar alguns exemplos.

Ele chama a atenção, ainda, para a necessidade de que uma pesquisa prévia evite promoções enganosas por parte de empresas que aumentam significativamente os preços às vésperas da “Black Friday” para depois baixá-los durante a promoção temática.

“Devemos ter cuidado principalmente nas compras via internet, checando a autenticidade dos sites, analisando o seu histórico de venda” salienta. “Muitos fraudadores criam páginas de produtos idênticas às originais, e o consumidor, infelizmente, acaba caindo no golpe.”

Wambert também aconselha o consumidor a fazer uma lista dos produtos que realmente necessita. Com isso, fica mais fácil estabelecer um limite realista de gastos.

Lembra, ainda, que qualquer irregularidade observada deve ser denunciada aos orgãos de defesa do consumidor. Denúncias ao Procon devem ser encaminhadas por meio do aplicativo “156+POA” ou pelo site proconpoa.rs.gov.br.

Crescimento nas fraudes na internet

Segundo a empresa ClearSale, especializada em soluções antifraude, as tentativas de golpe alusivas à “Black Friday” através da internet devem crescer mais de 50% nesta edição. O número estimado é de aproximadamente 34 mil incidentes, contra 22,4 mil no evento promocional do ano passado.

Outra empresa, a Infracommerce, explica que o acesso a um link enviado por mensagem pode ser suficiente para que o consumidor tenha seus dados vazados (como cartão de crédito e CPF), especialmente em plataformas de compras.

Confira, a seguir, algumas dicas elaboradas por especialistas para evitar esse tipo de problema:

– Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras on-line.

– Sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de digitar a sua senha.

– Em pagamentos com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída.

– Após uma compra presencial, sempre confira se o cartão devolvido é realmente o seu cartão.

– Tenha cuidado ao clicar e só clique em links se tiver certeza de que esse é seguro.

– Ao utilizar sites de busca, verifique o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores utilizam-se de “links patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas.

– Dê preferência a sites conhecidos. Verifique a reputação de sites não conhecidos, lendo comentários de clientes que já utilizaram as plataformas.

– Jamais clique em links desconhecidos. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto.

– Não preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday.

– Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras e digitar seus dados bancários.

(Marcello Campos)

