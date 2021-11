Porto Alegre Em Porto Alegre, criminosos são presos na orla do Guaíba com a ajuda de câmeras de segurança

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dupla (E) pretendia arrombar um estabelecimento nas imediações do Gasômetro. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Porto Alegre)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta quarta-feira (24), a Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu em flagrante dois homens que pretendiam furtar um dos bares do chamado “Trecho 1” da orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro. A dupla foi interpelada por uma equipe da corporação, após o registro da investida pelo sistema de videomonitoramento.

Ao serem abordados, os suspeitos estavam com barras de alumínio utilizadas nas basculantes do estabelecimento. Os objetos seriam utilizados para facilitar um iminente arrombamento, que acabou impedido pela resposta rápida da Guarda. Os dois homens foram encaminhados à 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Elogios

Em postagem no Twitter, o prefeito Sebastião Melo elogiou o desfecho do caso e a integração do sistema de monitoramento (que conta com 72 câmeras) ao trabalho da força de segurança: “Tecnologia contra a bandidagem e a serviço do cidadão. Meus cumprimentos à Guarda Municipal”.

O comandante da corporação, Marcelo Nascimento, seguiu na mesma linha: “Esta ocorrência é mais um exemplo do grande sucesso de efetividade que é a integração entre tecnologia e serviço prestado ao cidadão. O uso dessa ferramenta tem auxiliado muito na redução de indicadores criminais”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre