Rio Grande do Sul ProconRS e Fundação de Proteção Especial do Estado terão novas sedes administrativas

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild assina contrato de locação de prédio da Fundação CEEE. Foto: Sue Gotardo/Ascom SJCDH Secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild assina contrato de locação de prédio da Fundação CEEE. (Foto: Sue Gotardo/Ascom SJCDH) Foto: Sue Gotardo/Ascom SJCDH

A FPE (Fundação de Proteção Especial do Estado) e o ProconRS terão novas sedes administrativas. O contrato de locação do novo espaço em que se localizarão ambos os órgãos – vinculados à SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos) –, foi assinado na manhã desta quinta-feira (29) pelo secretário Mauro Hauschild e por representantes das entidades.

O prédio pertence à Fundação CEEE, e fica na Rua Sete de Setembro, 539, no Centro Histórico da capital. O espaço destinado à FPE – atualmente com sede no bairro Cidade Baixa – tem 1.334 m², do quinto ao nono andar. O Procon, que apenas mudará de número na Sete de Setembro, terá 800,55 m², do térreo ao quarto andar.

Para o secretário Hauschild, é uma entrega muito importante. “Esta parceria vai reduzir custos para o Estado e, paralelamente, aumentar a qualidade de trabalho dos nossos servidores. É uma melhora como um todo”, disse.

O presidente da FPE, Edir Domeneghini, fez um reconhecimento especial ao governo do Estado pela dedicação do espaço à fundação, o que valoriza os funcionários na medida em que é garantido um ambiente mais confortável para o desenvolvimento das atividades.

Também participaram da assinatura do contrato o secretário adjunto da SJCDH, Egon Kvietinski; o assessor do ProconRS Diego Azevedo; o diretor-presidente da CEEE, Rodrigo Pereira; e o diretor administrativo da FPE, Neudir Balbinot.

