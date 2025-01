Economia Procura por material escolar ainda está baixa em Porto Alegre, mas deve aumentar perto do início das aulas

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

O gasto médio por cliente, sem considerar a compra de livros didáticos, ficou em R$ 203 até agora Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil O gasto médio por cliente, sem considerar a compra de livros didáticos, ficou em R$ 203 até agora. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma pesquisa do Sindilojas Porto Alegre revelou como estão as vendas de material escolar neste ano na Capital. Segundo 69,5% dos lojistas entrevistados, a procura ainda está baixa. Para 52,5%, a previsão é de que o volume de vendas aumente faltando duas semanas para o início aulas.

As escolas estaduais, municipais e particulares retomarão as atividades entre os dias 10 e 17 de fevereiro. Mais de 25% dos entrevistados citaram que aguardam uma melhora nas vendas quando faltar apenas uma semana para o início do calendário escolar.

O movimento é considerado médio para 25,4%, e outros 5,1% o consideram alto para esta época do ano. Cerca de 42% disseram que as vendas estão semelhantes ao mesmo período do ano passado. Para 35,6%, houve uma queda, e 18,6% afirmaram que estão vendendo mais em 2025.

Relacionando os preços atuais com os praticados no ano passado, o aumento neste ano foi citado por 33,9%. Entre esses que citaram o reajuste, para 19% a mochila é o item que mais aumentou seu valor, com 11% de elevação. Em seguida, aparecem os cadernos, com 14,3% de citações e 12% de reajuste, e as canetas, mencionadas por 14,3% das pessoas, com reajuste de 11%.

De acordo com a sondagem, o gasto médio por cliente, sem considerar a compra de livros didáticos, ficou em R$ 203 até agora. A principal forma de pagamento utilizada na loja física é o parcelamento no cartão de crédito, com 78% da preferência. Na segunda posição, está a compra à vista no débito, representando cerca de 11,9% da movimentação financeira. À vista pelo Pix ficou com 5,1% das citações.

Para o Sindilojas Porto Alegre, a pesquisa confirma o que vem acontecendo nos últimos anos. “O pessoal tem esperado mais para perto do início das aulas, assim, se tem mais tempo de buscar melhores preços nos materiais escolares. Esses itens são fundamentais para os estudantes e cremos que as vendas vão crescer nos próximos dias”, avaliou o presidente da entidade, Arcione Piva.

Procura por material escolar ainda está baixa em Porto Alegre, mas deve aumentar perto do início das aulas

