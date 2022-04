Polícia Procurado por aplicar “golpe do amor” é preso no Litoral Norte do Estado

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Durante a abordagem, ele estava vestido todo de branco, com avental, e portava uma maleta com utensílios médicos. Foto: PRF/Divulgação Durante a abordagem, ele estava vestido todo de branco, com avental, e portava uma maleta com utensílios médicos. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que estava sendo procurado por estelionato em Porto Alegre. Ele foi abordado quando trafegava como passageiro de um ônibus na BR-101, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Os agentes realizavam o policiamento na rodovia quando abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu x Porto Alegre. Após a identificação dos passageiros, foi descoberto que um deles estava com um mandado de prisão.

O homem, de 61 anos, é acusado de se passar por médico para ludibriar diversas mulheres. Após ganhar a confiança das vítimas, ele desaparecia depois de receber quantias de dinheiro. Durante a abordagem, estava vestido todo de branco, com avental, e portava uma maleta com utensílios médicos.

O indivíduo foi conduzido para a delegacia e depois para o presídio, onde ficará à disposição da Justiça.

