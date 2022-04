Esporte Bayern de Munique é dominado pelo Villarreal e perde primeiro jogo das quartas da Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Goleiro Neuer não conseguiu segurar os espanhóis do Villarreal. Foto: Bayern/Divulgação

O Bayern de Munique foi surpreendido e perdeu para o Villarreal por 1 a 0, em jogo válido pela ida das quartas de final da Champions League e disputado na tarde desta quarta-feira (6). O duelo aconteceu no El Madrigal e deixou a vaga na semifinal do torneio continental em aberto – o confronto de volta acontece na próxima terça-feira (12). Quem passar de fase encara o vencedor de Benfica e Liverpool. No primeiro jogo, a equipe de Jurgen Klopp venceu por 3 a 1.

A partida começou em alta velocidade e com os alemães tentando invadir o campo de defesa dos mandantes, que chegaram a responder com Capoue. Apesar do controle do Bayern, foram os espanhóis que abriram o placar.

Aos sete minutos, Lo Celso tabelou com Moreno pela ponta direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Parejo chegou batendo de primeira e o atacante Danjuma, por trás da marcação, desviou para o fundo do gol de Neuer: 1 a 0.

Pouco depois de ter a vantagem no placar, o Villarreal conseguiu neutralizar as ações do jogo, mas ainda sofria com as subidas dos visitantes: Gnabry, Kimmich e Lucas Hernández tentaram, sem sucesso, assustar o goleiro Rulli.

O astro Lewandowski, apesar das investidas do Bayern, pouco apareceu: isso porque a marcação de Albiol e Pau Torres – protegidos por Capoue, Coquelin e Parejo – surtiu efeito.

Aos 40 minutos, o Villarreal chegou a fazer o segundo gol em uma batida despretensiosa de Coquelin, que encobriu Neuer. O meio-campista, no entanto, estava impedido no momento do passe e o VAR entrou em ação.

Segundo tempo

Os primeiros minutos do segundo tempo foram marcados por uma nova blitz do Bayern. Davies foi o primeiro a assustar pela ponta esquerda em chute que saiu ao lado do gol de Rulli. Em seguida, Muller recebeu cruzamento de Gnabry e furou o chute já na pequena área.

Mesmo com o sufoco dos visitantes, o maior susto até os dez minutos da etapa final foi protagonizado pelos donos da casa.

Moreno recebeu com liberdade pela direita, conduziu e cortou para o meio, finalizando cruzado ao gol alemão. A bola carimbou a trave e saiu para a lateral.

Aos 16 minutos, Neuer quase “deu” o segundo gol ao Villarreal em uma saída de bola equivocada: fora da área, ele tentou lançar rasteiro para o ataque e Moreno interceptou, chutando a bola do seu campo de defesa para o gol alemão. Para a sorte do arqueiro, o atacante errou o alvo.

Ficha técnica

Villarreal: Rulli; Foyth (Aurier), Albiol, Torres e Estupiñán; Capoue, Coquelin (Pedraza), Dani Parejo e Lo Celso; Gerard Moreno e Danjuma (Chukwueze). Técnico: Unai Emery.

Bayern de Munique: Neuer; Pavard (Süle), Upamecano e Lucas Hernández; Kimmich e Musiala; Thomas Muller (Goretzka), Gnabry (Leroy Sane), Coman e Robert Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmaan.

