Porto Alegre Covid: Viajantes já podem antecipar segunda dose ou complementar esquema vacinal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Medida vale para pessoas a partir dos cinco anos que vão viajar para o exterior ou para Estados com exigência de passaporte vacinal. Foto: Cristine Rochol/PMPA Medida vale para pessoas a partir dos cinco anos que vão viajar para o exterior ou para Estados com exigência de passaporte vacinal. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pessoas a partir dos cinco anos que vão viajar para o exterior ou para Estados com exigência de passaporte vacinal já podem antecipar a segunda dose de vacina Covid-19 ou complementar o esquema vacinal em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Saúde atualizou a nota técnica que trata do assunto.

A regra se aplica à antecipação da segunda dose, complementação do esquema vacinal (dose de reforço e dose adicional) ou aplicação da dose adicional em crianças por motivo de viagem. As orientações variam de acordo com a necessidade individual.

A antecipação da segunda dose será autorizada para as pessoas que precisam viajar para outros países ou para Estados que exijam a comprovação vacinal. Nesse caso, o intervalo mínimo para recebimento da segunda dose da vacina Pfizer será de 21 dias; para AstraZeneca/Fiocruz, 28 dias.

Para receber a dose, o viajante deverá comprovar a viagem, com apresentação da passagem de destino, entregar declaração específica, que será retida no serviço vacinador. Também deve ser apresentado documento físico ou virtual que demonstre a exigência do passaporte vacinal.

Pessoas a partir de 18 anos que receberam duas doses da vacina Sinovac/Butantan (Coronavac) e que viajarão para países que ainda não incluíram esta vacina na lista de imunizantes contra Covid autorizados poderão receber, além do reforço, uma dose adicional de outro imunizante, aceito pelo país de destino, completando um segundo esquema vacinal. Nesse caso, o intervalo mínimo para recebimento da dose adicional deve ser de quatro semanas.

Crianças e adolescentes entre cinco e 17 anos vacinadas com duas doses de vacinas não reconhecidas no país de destino poderão receber uma dose adicional da vacina Pfizer (de acordo com a faixa etária), com intervalo mínimo de quatro semanas.

Confira a seguir os esquemas vacinais enquadrados na nova regra:

Pessoas a partir de 18 anos

Dose 1 (D1) Coronavac + Dose 2 (D2) Coronavac + Reforço com Pfizer ou AstraZeneca: indicada dose adicional com intervalo de quatro semanas, preferencialmente com o mesmo imunizante do reforço.

D1 Coronavac + D2 Coronavac sem reforço: indicada dose adicional, com intervalo mínimo de quatro semanas da segunda dose, com imunizante reconhecido pelo país de destino. Nesse caso, a dose de reforço deverá ser feita quatro meses após a aplicação da dose adicional.

D1 Coronavac + D2 Coronavac + Reforço Janssen – não é indicada dose adicional.

Crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos

D1 Coronavac + D2 Coronavac: indicada dose adicional com vacina Pfizer (pediátrica ou adulto, de acordo com a faixa etária), com intervalo mínimo de quatro semanas da aplicação da segunda dose.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre