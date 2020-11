Mundo Procurador-geral autoriza investigação sobre supostas “irregularidades” alegadas por Donald Trump na eleição dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Ação põe suspeita de uso do Departamento de Justiça por Trump (E) para contestar vitória de Biden (D). (Foto: Reprodução)

O secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, autorizou procuradores federais a buscar “alegações substanciais” de irregularidades na eleição presidencial americana antes que o resultado seja certificado. Barr autorizou os procedimentos apesar de não apresentar nenhuma evidência de fraude generalizada.

A ação de Barr vem dias depois do democrata Joe Biden derrotar o presidente Donald Trump e levanta a suspeita de que o presidente em exercício usará o Departamento de Justiça para tentar contestar o resultado eleitoral. A iniciativa do secretário de Justiça dá aos procuradores a capacidade de contornar a política de longa data do departamento, que normalmente proibiria tais ações abertas antes da certificação da eleição.

Trump não concedeu a eleição e, em vez disso, está alegando, sem evidências, que houve uma conspiração generalizada dos democratas para distorcer a contagem de votos a favor de Biden. O democrata detém uma vantagem considerável em vários Estados e não houve indicação de votos contados indevidamente ou indícios de ilegalidades suficientes que mudariam o resultado.

Funcionários eleitorais de ambos os partidos políticos declararam publicamente que a eleição correu bem, embora tenha havido questões menores que são típicas nas eleições, incluindo máquinas de votação quebradas e cédulas perdidas.

Em um memorando aos procuradores dos Estados Unidos, obtido pela Associated Press, Barr escreveu que as investigações “podem ser conduzidas se houver alegações claras e aparentemente críveis de irregularidades que, se verdadeiras, poderiam impactar o resultado de uma eleição federal em um Estado individual.”

O memorando também diz que quaisquer alegações que “claramente não afetariam o resultado de uma eleição federal” deveriam ser adiadas até depois que essas eleições fossem certificadas e os promotores deveriam abrir os chamados inquéritos preliminares, o que permitiria aos investigadores e promotores ver se há evidências que os permitiria tomar mais medidas de investigação. Barr não identifica nenhum caso específico de fraude suposta no memorando.

“Embora seja imperativo que alegações confiáveis sejam tratadas de maneira oportuna e eficaz, é igualmente imperativo que o pessoal do Departamento exerça a cautela apropriada e mantenha o compromisso absoluto do Departamento com a justiça, a neutralidade e o não partidarismo”, escreveu Barr.

O advogado de campanha de Joe Biden, Bob Bauer, disse em um comunicado que é “profundamente lamentável que o secretário de Justiça Barr tenha optado por emitir um memorando que apenas alimentará as ‘alegações ilusórias, especulativas, fantasiosas ou rebuscadas’ contra as quais ele professa se proteger”

“Esse é exatamente o tipo de reclamação que o presidente e seus advogados fazem sem sucesso todos os dias, já que seus processos são julgados em um tribunal após o outro”, disse Bauer. E completou: “Mas, no final, a democracia americana é mais forte do que qualquer esquema político partidário desajeitado e cínico.”

Os Estados têm até 8 de dezembro para resolver as disputas eleitorais, incluindo recontagens e disputas judiciais sobre o resultado. Membros do Colégio Eleitoral se reúnem em 14 de dezembro para confirmar o resultado.

Na segunda-feira (9) à noite, o principal procurador do Departamento de Justiça para crimes eleitorais, Richard Pilger, renunciou ao cargo em resposta ao memorando do procurador-geral.

Barr, um aliado leal do presidente Donald Trump, ajudou a divulgar as alegações do presidente sobre fraude eleitoral antes da eleição, atacando a votação por correspondência como propensa a influência indevida e coerção, apesar de vários estudos desmascararem a noção de fraude eleitoral generalizada e na votação.

Geralmente, a política do Departamento de Justiça é “não conduzir investigações abertas, incluindo entrevistas com eleitores individuais, até que o resultado da eleição supostamente afetado pela fraude seja certificado”.

Mas Barr argumenta no memorando que as preocupações com tais atos poderiam inadvertidamente impactar uma eleição são minimizadas uma vez que a votação foi concluída e que, em alguns casos, as investigações não poderiam ser adiadas até que a eleição seja certificada.

Barr estava no escritório do líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, no Capitólio, na tarde de segunda, e se recusou a responder às perguntas dos repórteres quando saiu. Na manhã do mesmo dia, McConnell deu seu apoio a Trump após um período de silêncio pós-eleitoral.

