Crítica negativa

Veja também se as críticas negativas a um produto estão comparando-o com outro. Esse padrão é comum em comentários e avaliações falsos, já que é incomum que usuários, ao reclamar de algo, indiquem outra empresa.

Atenção à data

Há avaliações muito perto das datas de inauguração? Em geral, quando uma empresa compra as avaliações falsas, elas são todas feitas em um curto período de tempo. Portanto, observe se não há um excesso de comentários em um período apertado de tempo.

Tem feriado?

Outra dica é observar se as postagens são programadas um pouco antes de datas de viagens, como grandes feriados, quando hotéis e restaurantes sabem que as pessoas têm maior probabilidade de buscá-los.

Perfis

Investigue os perfis dos autores das avaliações. Veja se são verificados (cada site tem uma forma de verificar, mas, em geral, são sinalizados com um botão de “check” ao lado do nome). Pesquise se a imagem de identificação do perfil se parece com alguma retirada de banco de imagens.

Leia

Em geral, quando um usuário real está satisfeito, a probabilidade de ser específico e detalhado naquilo que gostou é grande. Um bom sinal de avaliação verdadeira é quando há algum relato pessoal, de uma situação inusitada ou especial.