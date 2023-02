Política Procuradoria-Geral da República denuncia mais 152 pessoas por suposta participação em atos extremistas de 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, já foram apresentadas seis levas de acusações, atingindo o total de 653 pessoas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ao todo, já foram apresentadas seis levas de acusações, atingindo o total de 653 pessoas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou mais 152 pessoas por participação nos atos radicais do último dia 8 de janeiro. As denúncias foram feitas entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Ao todo, 653 pessoas estão na mira das acusações do MPF (Ministério Público Federal).

O coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, solicitou a abertura de uma consulta nacional para que procuradores da República lotados em todo o Brasil possam contribuir com o trabalho. Os interessados atuarão em apoio ao Grupo na instrução processual dos casos.

Os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, e deverão responder por incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa.

De acordo com a PGR, nas denúncias, o subprocurador narra a sequência de acontecimentos até a formação do acampamento no quartel. Além disso, alega que o local apresentava “evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência” dos manifestantes que defendiam a tomada do poder.

Além da condenação pelos crimes apontados, o subprocurador-geral pede que os envolvidos sejam condenados também ao pagamento de indenização mínima, conforme prevê o Código de Processo Penal, “ao menos em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes imputados”.

Os fatos ocorridos em 8 de janeiro estão sendo apurados pelo MPF em quatro núcleos: executores materiais, autores intelectuais e instigadores, financiadores e agentes públicos que se omitiram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/procuradoria-geral-da-republica-denuncia-mais-152-pessoas-por-suposta-participacao-em-atos-extremistas-de-8-de-janeiro/

Procuradoria-Geral da República denuncia mais 152 pessoas por suposta participação em atos extremistas de 8 de janeiro