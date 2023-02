Inter Inter busca cinco contratações até a estreia na Libertadores

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

O técnico Mano Menezes conta apenas com 26 jogadores no elenco e pretende ter até 32 para enfrentar o calendário com quatro competições Foto: Reprodução/Inter (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

O Inter quer oficializar cinco reforços até a estreia na Libertadores, em abril. Comissão técnica e departamento de futebol identificaram carências no grupo e projetam avançar nas contratações de um zagueiro, um volante, um meia, um atacante e um centroavante.

O técnico Mano Menezes conta apenas com 26 jogadores no elenco e pretende ter até 32 para enfrentar o calendário com quatro competições. Do número total à disposição, quatro são goleiros e dois estão em recuperação de lesão. A rigor, o treinador tem 20 atletas de linha para os treinos da semana.

O fechamento da janela europeia foi o gatilho para o Inter acelerar a busca por reforços. Jogadores em fim de contrato estão sob análise. Ainda com dificuldades financeiras, a direção estuda assinar pré-contratos para minimizar os gastos. Há espaço na folha salarial para incorporações.

O clube quer dois atacantes. Podem ser dois centroavantes ou um 9 e um ponta. O nome de Borré, do Frankfurt, é o mais citado no Beira-Rio. A expectativa ainda é entregar um zagueiro e um meia a Mano Menezes. O centro de prospecção de atletas monitora jogadores brasileiros que atuam na Europa.

À espera dos reforços, a equipe segue invicta no Gauchão. São duas vitórias e dois empates em quatro rodadas. Vice-líder, o Colorado tem o melhor ataque e o artilheiro do torneio. O próximo compromisso será neste domingo (05), às 20h30, contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale.

