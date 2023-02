Inter Seleção Feminina Sub-20 convoca cinco atletas das Gurias Coloradas

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

A apresentação das atletas na Seleção Brasileira Sub-20 ocorrerá após a participação na Supercopa Feminina do Brasil Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 do Inter anunciou a convocação de 26 atletas que farão parte de um período de treinamentos no CT Sorocaba Conventions Center, em Sorocaba (SP), entre os dias 13 e 22 de fevereiro.

Das jogadoras chamadas, cinco fazem parte do elenco das Gurias Coloradas. São elas as zagueiras Guta e Carla Tays, a atacante Priscila e as recém-contratadas Analuyza, meio-campista, e a goleira Mariana Ribeiro.

Com passagem pela Seleção Sub-17, com quem conquistou o Sul-Americano e disputou a Copa do Mundo do ano passado, Guta tem histórico vitorioso nas categorias de base do Inter, conquistando os Campeonatos Brasileiros Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Também defensora colorada, Carla levantou os troféus da Copa Gaúcha Sub-17 de 2021, do Brasileirão Sub-17 de 2022 e do Brasileirão Sub-20 da mesma temporada.

Junto a Carla, Priscila conquistou o Brasileirão Sub-17 e o Brasileirão Sub-20, ambos em 2022. Além disso, a atacante levantou os troféus do Gauchão Sub-17 de 2021 e, junto ao time profissional, do Gauchão de 2021. A artilheira também disputou a Copa do Mundo Sub-20 em 2022, participando da campanha medalhista de bronze do Brasil.

A arqueira Mariana Ribeiro foi titular do Fluminense no Brasileirão Sub-18 de 2021 e na edição de 2022 do Nacional Sub-20. Ainda, ela defendeu a meta carioca em dois jogos da Série A2 da temporada passada, e conta com a experiência de passagem pela Seleção Sub-17.

Já a meia Analuyza é remanescente do ciclo passado da Seleção, marcado pela conquista do Sul-Americano Sub-20 e do terceiro lugar da Copa do Mundo da categoria. A recém-chegada vestiu a camisa 10 do Brasil nas competições.

A apresentação das atletas na Seleção Brasileira Sub-20 ocorrerá após a participação na Supercopa Feminina do Brasil, que tem início no próximo sábado (04). A partir das 18h45, as Gurias enfrentam o Athletico Paranaense no Beira-Rio.

