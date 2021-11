Golpistas apresentam documentos, via redes sociais, firmados supostamente por advogados e procuradores sobre a liberação antecipada do valor do precatório

Golpistas apresentam documentos, via redes sociais, firmados supostamente por advogados e procuradores sobre a liberação antecipada do valor do precatório. (Foto: Reprodução)

Foto: Reprodução