Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Contra a Universidad Católica, o Inter busca a classificação para as oitavas de final da Libertadores Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 21 de outubro de 2020

Na manhã desta terça-feira (21), o goleiro titular da equipe colorada Marcelo Lomba concedeu entrevista aos canais oficias do clube, dando foco na partida que encerra a fase de grupos da Libertadores. Contra a Universidad Católica, o Inter busca a classificação para as oitavas de final e também, o primeiro lugar do grupo E.

”Vai ser um jogo difícil, mas procuramos fazer na Libertadores o que estamos fazendo no Campeonato Brasileiro, é o modelo de jogo do Inter, independente dos jogadores que estão entrando nos temos um conceito. Queremos estar entre os melhores, sabemos que a Libertadores é um torneio que o Inter tem muita tradição, e temos muita possibilidade de vencer o jogo e passar para as oitavas.”, disse Lomba.

O Inter tem uma das melhores defesas desta temporada. Isso passa pela zaga e pelo próprio Marcelo Lomba. Mas o arqueiro fez questão de destacar o grupo como um todo: ”Ficamos muito felizes, é uma resposta ao nosso trabalho, nossa dedicação. Com absoluta certeza, há um modelo de jogo que tem se tornado vencedor, que está nos dando a liderança do Campeonato Brasileiro e pode nos passar para a próxima etapa da Copa Libertadores, que é o que queremos.”

”Também pelos 11 jogadores que temos em campo, mas o treinamento que é massivamente treinado. Todos entenderam o conceito de defender, então todos tem obtido uma boa média, muitos jogos sem sofrer gols, estamos no caminho certo. Precisamos repetir o que viemos fazendo no treinamento.”, acrescentou.

E não é só na defesa que o colorado vem fazendo uma boa campanha. O número de gols nas partidas mostram como o ataque vem sendo eficiente. Lomba ressaltou a importância de uma boa organização nos homens de frente: ‘‘Nosso ataque tá muito bem, a bola está entrando. Ficamos com confiança, sabemos que quando atacamos levamos perigo e isso faz parte de um tático, de saber o que fazer com a bola, e tem nós dado confiança, em todos os setores. ”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

