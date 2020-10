Esporte Thiago Galhardo não pretende sair do Inter, afirmam pessoas próximas ao jogador

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Galhardo não tem interesse de ouvir propostas de outros clubes Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Artilheiro do Inter na temporada e do Campeonato Brasileiro. Segundo ele mesmo, Thiago Galhardo “nunca viveu uma fase tão boa em sua carreira”. E não é por menos, o camisa 17 alcançou marcas importantes vestindo o manto colorado e hoje é peça-chave na equipe de Eduardo Coudet. Pessoas próximas ao jogador afirmam que Galhardo não tem interesse de ouvir propostas de outros clubes. Quer ficar no Inter e cumprir seu contrato até o fim, em dezembro de 2021. A informação foi apurada pela reportagem da Rádio Grenal.

Galhardo chegou ao Inter em janeiro deste ano, vindo de uma temporada marcante com a camisa do Ceará e trazendo expectativas ao torcedor. Em 2019, o jogador foi um dos destaques do Vozão na disputa do Campeonato Brasileiro, onde disputou 34 das 38 rodadas da competição, tendo anotado 12 gols. Nesta temporada, Galhardo vem cumprindo seu papel. Apesar de chegar como meia, o jogador precisou jogar improvisado no ataque, após a lesão de Paolo Guerrero. E surpreendeu ao fazer o papel de falso nove de forma efetiva.

Neste Campeonato Brasileiro, foram 16 jogos e 14 gols marcados. Uma média de 0,88 gols por jogo. Além disso, Galhardo também aparece entre os jogadores da equipe colorada que mais deu assistências, com cinco no total.

