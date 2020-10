Inter Executivo de futebol colorado fala sobre Vergara: “Se o empresário está em Porto Alegre, não é para conversar com o Inter”

O nome do colombiano surgiu na última semana, quando falou-se sobre uma possível vinda de seu empresário para negociar com o colorado Foto: Instagram / @duvanvergara11 Foto: Instagram / @duvanvergara11

Na manhã desta quinta-feira (22), véspera do jogo entre Inter e Universidad Católica, o executivo de futebol colorado, Rodrigo Caetano, conversou com a Rádio Grenal e, além de projetar a partida desta noite e seu futuro no clube, o dirigente deixou claro que não houve qualquer tipo de sondagem por parte do Inter ao atacante Duvan Vergara, do América de Cali.

“Nunca falamos desse nome e nunca conversamos com o atleta. Se o empresário está em Porto Alegre, não é para conversar com o Inter” (Rodrigo Caetano)

O nome do colombiano surgiu na última semana, quando falou-se sobre uma possível vinda de seu empresário para negociar com o colorado. No entanto, segundo Rodrigo Caetano, não passaram de rumores. Vergara tem 24 anos e neste ano soma 17 jogos e 7 gols marcados. O vínculo com o clube colombiano vai até junho de 2021. Nesta noite, o jogador enfrenta o Grêmio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

