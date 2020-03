Economia Produção da indústria brasileira cresce após dois meses e tem o melhor janeiro desde 2017

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Foi o melhor janeiro desde 2017, mas o setor ainda acumula queda de 1% em 12 meses Foto: Agência Brasil Foi o melhor janeiro desde 2017, mas o setor ainda acumula queda de 1% em 12 meses. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Após dois meses seguidos de queda, a produção industrial brasileira cresceu 0,9% em janeiro, na comparação com dezembro, segundo divulgou nesta terça-feira (10) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Foi o melhor janeiro desde 2017, quando ficou em 1,1%, e o avanço mensal mais intenso desde agosto de 2019, segundo o IBGE. Foi também a primeira alta em janeiro, na comparação com dezembro, desde 2017, quando a produção industrial cresceu 1,1%.

Na comparação com janeiro do ano passado, porém, houve queda de 0,9%, com recuo também no acumulado dos últimos 12 meses (-1%). O resultado é o primeiro indicador do ano da atividade do setor, que registrou queda de 1,1% em 2019 após dois anos seguidos de alta.

“O setor industrial, em janeiro de 2020, volta a mostrar um quadro de maior ritmo produtivo, expresso não só na expansão de 0,9% na comparação com o mês imediatamente anterior, avanço mais intenso desde agosto de 2019 (1%), mas também no perfil disseminado de taxas positivas, já que três das quatro grandes categorias econômicas e 17 das 26 atividades apontaram crescimento na produção”, destacou o IBGE.

