Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Com a chegada do coronavírus no Brasil, muitas atividades econômicas foram suspensas, incluindo a produção em diversos segmentos industriais Foto: Arquivo/Agência Brasil Com a chegada do coronavírus no Brasil, muitas atividades econômicas foram suspensas, incluindo a produção em diversos segmentos industriais. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

A produção da indústria do Rio Grande do Sul caiu 21% em abril sobre março, mês em que já tinha registrado um recuo de 20,1%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (09) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com a chegada do coronavírus no Brasil, muitas atividades econômicas foram suspensas, incluindo a produção em diversos segmentos industriais. E, mesmo as que começaram a retomar a produção em abril e até nos meses seguintes, ainda o fazem de forma lenta e gradual.

Em relação a maio de 2019, a queda foi ainda mais intensa. O recuo chegou a 35,8%, o terceiro desempenho mais negativo do País na pesquisa do IBGE. Fica atrás apenas do Amazonas e do Ceará, Estados que estão sofrendo muito com o avanço da Covid-19 e seguem com medidas mais restritivas.

No acumulado de janeiro a abril de 2020, a produção da indústria do Rio Grande do Sul está 13,5% menor do que no mesmo período do ano passado. Já no acumulado de 12 meses, o recuo é de 3,6%.

