Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

Entre os motivos estão a estiagem no RS e a queda da área plantada do grão. (Foto: Reprodução/ Fagner Almeida)

A produção de arroz no Brasil deve cair para o menor nível em 25 anos. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A produção do feijão deve se manter no mesmo patamar das últimas safras, com 2,9 milhões de toneladas, mas abaixo da média histórica. O motivo para esta queda é a redução de aproximadamente 30% da área plantada dos grãos.

A queda na produção se reflete no aumento do custo para o consumidor. De 2019 a 2022, o feijão subiu 20,4% por ano e o arroz teve um aumento anual de 15,4%. Com a queda da área plantada, o País terá que exportar mais estes produtos, o que vai fazer eles ficarem mais encarecidos.

Apesar desta diminuição, a expectativa é que a produção de todos os tipos de grãos atinjam a marca histórica de 310 milhões de toneladas, impulsionada principalmente pela soja e pelo milho, que vão ter um aumento de 86% e 66%, respectivamente. Os produtos são matérias-primas para a indústria e são exportados como ração para animais.

Soja e milho

A expectativa é que a produção de todos os tipos de grão alcance uma alta histórica, com 310 milhões de toneladas.

Esse número é impulsionado pela soja e milho, matérias-primas para a indústria que são negociadas em bolsas de valores internacionais e exportadas como ração para animais de criação, como bois e porcos.

Já o arroz e o feijão, produzidos em boa parte pela agricultura familiar, são focados em abastecer o mercado brasileiro. Seus preços variam de acordo com o tamanho da produção, procura e negociações entre agricultores e a indústria.

Segundo especialistas, a falta de incentivos ao plantio de arroz e feijão pode trazer riscos para a segurança alimentar e aumentar o preço desses produtos.

Fatores climáticos

Principal produtor de arroz do País, o Rio Grande do Sul sofre os efeitos da estiagem. A estimativa para o ano está em 10 milhões de toneladas, declínios de 2,5% em relação ao mês anterior e de 6,0% em relação a 2022. Apesar das perdas, que no mês de fevereiro chegaram a 252.744 toneladas, essa produção deve ser suficiente para abastecer o mercado brasileiro.

“O principal produtor de arroz do país é o Rio Grande do Sul. Com a seca, é possível que a disponibilidade de água para irrigação tenha sido reduzida, visto que, quando há uma seca nessas proporções, muitos municípios limitam a água para este fim. A prioridade é o abastecimento urbano das populações “, explica Carlos Barradas, gerente do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado na quinta-feira (9), pelo IBGE.

Produção de arroz no Brasil deve cair ao menor nível em 25 anos