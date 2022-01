Rio Grande do Sul Produção de soja no Rio Grande do Sul pode ter prejuízo de 14 bilhões de reais pela seca

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mais de 240 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa da falta de chuvas. (Foto: Deise Froelich/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O setor agrícola gaúcho pode sofrer um prejuízo superior a R$ 19 bilhões, por causa da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul. A estimativa é da FecoAgro (Federação das Cooperativas Agropecuárias do RS). As produções de soja e de milho são as mais afetadas. No caso da soja, a perda da cultura pode chegar a R$ 14 bilhões de reais.

Segundo informações da Defesa Civil do Estado, mais de 240 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa da falta de chuvas. Pelo menos 60 tiveram essa emergência reconhecida pela União.

Para auxiliar produtores que estão enfrentando perdas, a ministra da agricultura Tereza Cristina afirmou que o ministério está em contato com 15 seguradoras, a fim de ampliar o seguro rural.

Além do Rio Grande do Sul, a ministra visitou, entre quarta (12) e quinta-feira (13), os Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que também enfrentam estiagem.

Pelo menos até domingo, todo o Estado do Rio Grande do Sul, e partes do Paraná e de Santa Catarina estão em alerta de Perigo por causa da onda de calor.

Em Porto Alegre, os termômetros seguem na casa dos 38ºC. O calor só deve começar a se dissipar a partir desta semana, com as pancadas de chuva previstas para a região.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul