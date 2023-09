Economia Produção de veículos cresce 24% no mês de agosto no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A quantidade de licenciamento apresentou uma queda de 7,9% e as exportações registrou alta de 13,8% no mesmo período Foto: Fernando Ogura/AEN-PR Foto: Fernando Ogura/AEN-PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A produção de autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) no Brasil registrou alta de 24% em agosto deste ano, comparando com o mês anterior.

Dados divulgados nesta terça-feira (05) pela Anfavea — Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores — mostram que neste mês foram produzidos 227 mil unidades.

Comparando com o mesmo mês de 2022, houve uma queda de 4,6%. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a produção foi 0,4% menor comparando com o mesmo período do ano passado.

As vendas, na comparação mensal, recuaram 0,4%, e no ano o setor registra avanço de 9,4%, para 1,43 milhão de veículos.

As exportações de veículos montados em agosto, comparado com o mesmo mês do ano passado, caíram 26,2%, para 34,5 mil veículos. No ano, o setor acumula vendas externas de 292,1 mil unidades, queda de 12,8% sobre o mesmo período de 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/producao-de-veiculos-cresce-24-no-mes-de-agosto-no-brasil/

Produção de veículos cresce 24% no mês de agosto no Brasil

2023-09-05