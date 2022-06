Rio Grande do Sul Produção industrial gaúcha cresce 0,5% em comparação ao mês anterior

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

No acumulado do ano, frente ao mesmo indicador de 2021, a indústria recuou 1,5%. Foto: Jonathan Campos/AEN-PR No acumulado do ano, frente ao mesmo indicador de 2021, a indústria recuou 1,5%. (Foto: Jonathan Campos/AEN-PR) Foto: Jonathan Campos/AEN-PR

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quinta-feira (9) a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Regional. No Rio Grande do Sul, a produção industrial cresceu 0,5% frente ao mês anterior, após variar -0,2% em março.

Em relação a abril de 2021, houve também aumento de 0,5%, segunda taxa positiva consecutiva nesse tipo de comparação, embora menos intensa que a do mês anterior (2,1%).

No acumulado do ano, frente ao mesmo indicador de 2021, a indústria recuou 1,5%. O acumulado nos últimos 12 meses cresceu 2,0% em abril e e vem reduzindo sua intensidade de crescimento desde agosto de 2021 (13,1%).

Brasil

No País, a produção industrial avançou em oito dos 15 locais pesquisados em abril, quando o índice nacional cresceu 0,1%. Os destaques do mês foram Rio de Janeiro (5,9%), Santa Catarina (3,3%) e Bahia (3,0%), com as maiores expansões na produção.

Pernambuco (2,0%), Pará (1,9%), Região Nordeste (1,5%) e Rio Grande do Sul (0,5%) vem em seguida, também registrando avanços mais intensos que a média nacional, com o Estado do Amazonas (0,1%) completando o conjunto de locais com índices positivos em abril de 2022.

