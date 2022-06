As oportunidades de emprego temporário são para trabalhar no Censo 2022, no cargo de recenseador, que é o responsável por realizar as entrevistas nos domicílios.

As oportunidades de emprego temporário são para trabalhar no Censo 2022, no cargo de recenseador, que é o responsável por realizar as entrevistas nos domicílios. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil