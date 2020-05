Colunistas Produções da Globo terão mais cenas em estúdio após novo coronavírus

Por Flávio Ricco | 17 de Maio de 2020

Em recente live a modelo e atriz Aline Riscado não economizou elogios a Sabrina Sato. (Foto: Reprodução/Instagram)

Você, com certeza, já ouviu Renata Vasconcellos ou William Bonner dizer que eles usam máscaras na bancada do “Jornal Nacional” porque estão em um “ambiente controlado”, no caso, o estúdio do telejornal, distantes um do outro e dos demais. E é por aí que vai caminhar a dramaturgia da Globo quando as gravações forem retomadas.

Em busca de maior segurança para seus talentos – diretores, técnicos, entre outros, as novelas e séries terão mais cenas gravadas em estúdio. Em um primeiro momento, entende-se que essa será a melhor solução, mas não a única.

Haverá, também, uma drástica redução de atores e figurantes em externas e cidade cenográfica. O trabalho em estúdio será praticamente uma prioridade, e os autores já estão adaptando a estrutura de seus trabalhos para este novo momento.

O planejamento também se torna ainda mais indispensável para os próximos tempos, porque as novelas, dentro da proposta em discussão, passarão a ter uma grande frente de capítulos gravados, em um modelo semelhante ao adotado pelo SBT. Assim, diante de um enorme problema, como o da Covid-19, e poder se organizar convenientemente para enfrentá-lo.

TV Tudo

Grupo de risco

No SBT, a informação é a seguinte: “A Praça é Nossa” será um dos últimos programas a retomar gravações.

Diante da necessidade de tomar todos os cuidados, também é necessário considerar a idade de Carlos Alberto de Nóbrega, 84 anos.

Por conta disso

Raul Gil, 82 anos, e Silvio Santos, 89 são outros apresentadores se enquadram na mesma situação. Portanto, a ordem é respeitar o combinado e seguir com as reprises.

Futebol

A reprise dos clubes brasileiros no futebol da Globo, aos domingos, deve seguir até 7 de junho. Uma semana antes da última reexibição, há o desejo de traçar uma nova linha de ação. A ideia é continuar com o futebol, mas convém aguardar. Há dezenas de filmes no arquivo, em um possível plano B.

Live

Em recente live a modelo e atriz Aline Riscado não economizou elogios a Sabrina Sato, sua antecessora na escola Vila Isabel. Solteira há um ano, revelou estar sonhando com “beijo na boca”, mas descartou voltar com o ex-marido, Rodrigo, ou com Felipe Roque. “São meus amigos”, disse.

Comunicação

Falando em Sabrina Sato, ela tem feito sessões de fonoaudiologia duas vezes por semana. O objetivo é se preparar bem para sua volta à televisão e, ainda, “aprender a falar sério”.

Tudo na mesma

Como aconteceu essa volta da Fátima e de Ana Maria Braga ao ar, o pessoal do “Se Joga”, naturalmente, procurou informações sobre a situação do programa. As equipes foram orientadas pela Globo a ficar em casa. Em função da pandemia, não existe uma previsão de volta e muitos da equipe já não escondem a preocupação. Antes da paralisação, já havia um plano de relançamento, com vários quadros novos.

Quarentena

Mouhamed Harfouch aguarda sinal verde dos órgãos de saúde para estrear o espetáculo ‘Quando For Mãe Quero Amar Desse Jeito’. O ator vai dividir o palco com Vera Fischer.

Outro endereço

Gusttavo Lima será a atração do programa “Música na Band Live” da próxima sexta-feira, dia 22. O cantor tem batido recordes com suas lives. Recentemente, circularam informações que a Globo pretendia colocá-lo no projeto “Em Casa”, aos sábados, mas não houve uma manifestação oficial.

Disponível

Até 8 de junho, a Globoplay vai disponibilizar para não assinantes três séries distribuídas pela BBC Studios. São as temporadas 5 e 6 de “Doctor Who”, a franquia há mais tempo no ar, protagonizada pelo ator Matt Smith.

E mais

E ainda, o novo drama do escritor Mike Bartlett, “Por Trás da Notícia”, estrelada por Ben Chaplin, sobre a louca disputa por furos jornalísticos entre duas redações de jornais britânicos concorrentes. E “Pensamentos Impuros”, estrelada por Charly Clive, baseada na biografia de Rose Cartwright, com a história de uma jovem que sofre com seus pensamentos sexuais perturbadores e incontroláveis.

Telespectadora

A autora Rosane Svartman, de férias após “Bom Sucesso”, virou telespectadora de sua novela, “Totalmente Demais”, em reprise. “Eu acompanho e comento no Twitter. O engraçado é que nem eu lembro de tudo e volta e meio me surpreendo”, comenta Rosane à coluna.

Estrutura da novela

“A novela agora é uma obra fechada, então dá um pouco de nervoso não poder mudar nada”. “Se eu pudesse mudar alguma coisa não mexeria em nada estrutural, mas atualizaria alguns personagens com discursos e atitudes mais atuais no que diz respeito às lutas identitárias”, avalia Rosane.

C’est fini

Conforme informação no site da Globo, para se inscrever no “BBB21” é preciso ter “pelo 18 anos ou 70 anos completos até 31 de dezembro de 2020”. Em relação ao pessoal do chamado “grupo de risco”, dificilmente alguém terá vez na lista de participantes. Este ano, as seletivas vão acontecer nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

