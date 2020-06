Geral Professores de colégio tradicional do Rio de Janeiro são afastados após denúncias de assédio

14 de junho de 2020

Colégio Santo Inácio (RJ). (Foto: Reprodução/Rio de Janeiro)

Um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro afastou dois professores após denúncias de assédio feitas por alunos nas redes sociais. Como mostrou a imprensa local neste sábado (13), as acusações contra docentes do Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na Zona Sul, partiram de alunas e ex-alunas que, desde o início do mês, usaram as redes sociais para cobrar apuração dos relatos.

Pais de alunos se juntaram à cobrança, e em grupos na internet também passaram a cobrar respostas dos gestores do colégio. A direção do Santo Inácio se manifestou pela primeira vez no dia 4 deste mês.

A instituição comunicou que as denúncias que chegam à administração sempre foram e sempre serão “investigadas a fundo, assim como os autores de condutas irregulares comprovadas são e serão punidos”.

Na mesma carta, a escola anunciou a criação de um canal de ouvidoria para receber mais informações. A cobrança dos pais continuou, relatando que a escola foi “omissa” em relação a denúncias de assédio feitas no passado.

O pai de uma ex-aluna disse que nenhuma das filhas foi vítima de assédio, mas que diante da gravidade das acusações decidiu enviar uma carta à direção do Santo Inácio e cobrar providências.

“A questão é que a gente não pode continuar deixando essa coisa acontecendo no âmbito do colégio, são atitudes de uma certa forma que nunca foram tratadas de forma correta, é um machismo latente que ainda existe ali dentro”, se queixou o pai.

Em uma mensagem enviada na última quarta-feira, a direção da escola reconheceu erros na apuração de fatos no passado e afirmou ter se redimido. Na sexta-feira (13), mais uma carta foi divulgada, dessa vez para anunciar medidas concretas, como a criação de um canal de ouvidoria independente para receber todas as denúncias.

“A gente não pode permitir que, pra não ofender a imagem de um colégio, que coisas como essas passem. E esse que foi o erro da direção, o erro da coordenação. A título de não deixar uma coisa manchar o nome da escola ou levar pra boca de ‘matildes’ o nome da escola”, disse o pai.

A escola

O Colégio Santo Inácio confirmou que já recebeu ao menos cinco denúncias pelo e-mail da ouvidoria e emitiu a seguinte nota por meio de sua assessoria de imprensa: “O Colégio Santo Inácio repudia todo e qualquer ato de assédio e já abriu procedimento interno para apurar todas as informações e denúncias que recebeu. Foi criado ainda um canal de ouvidoria pelo qual membros da comunidade escolar podem fazer denúncias de forma sigilosa”.

Ao menos seis cartas de ex-alunos, de diferentes anos, já foram enviadas à direção do colégio. Em uma delas, pede-se a instauração de procedimento interno e o afastamento preventivo dos professores envolvidos até a completa apuração dos fatos; treinamento anual de funcionários e funcionárias sobre combate e prevenção ao assédio; e a instalação de uma política de tolerância zero contra assédio a partir de um canal formal de denúncias que conte com um código de conduta que preserve a vítima.

Em outra missiva, 150 ex-alunos, que assinaram o texto, também cobram providências. “Cumpram o seu papel. Não sejam omissos. Sejam os educadores que vocês nos prometeram ser. Os fatos estão expostos. As cicatrizes são invisíveis e bem mais profundas do que podem imaginar, mas, hoje, podemos vê-las através das mensagens das inúmeras vítimas”, diz um trecho da mensagem.

Na última quarta (10), um novo comunicado, foi enviado aos alunos, antigos alunos, familiares e colaboradores.

