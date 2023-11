Brasil Professores recomendam revisão de conteúdos na reta final do Enem

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Neste domingo, os estudantes realizam as provas de matemática e ciências da natureza Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Neste domingo, os estudantes realizam as provas de matemática e ciências da natureza. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Estudantes de todo o País realizarão, neste domingo (12), as provas de matemática e ciências da natureza do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023. Ao todo, serão 90 questões, todas objetivas, que deverão ser resolvidas em cinco horas.

A revisão dos conteúdos pode ajudar os estudantes a estarem mais preparados e seguros para o segundo dia do exame, conforme professores. “Revisar matérias mais frequentes nas provas é o ideal. Tentar estudar todo o conteúdo da prova em uma semana é uma péssima ideia, mas reforçar conceitos e fórmulas sobre os assuntos mais comuns vai trazer mais tranquilidade e melhores chances de obter uma boa pontuação”, disse o professor de matemática de uma escola privada de Porto Alegre Diego Andrades.

Para a professora de química de um colégio do Rio de Janeiro Caroline Azevedo, três coisas são muito importantes na preparação para o segundo dia de provas. A primeira delas, como destacado também por Andrades, é focar os estudos nos conteúdos mais recorrentes dos anos anteriores, realizando as questões de outras edições do Enem. As provas e os gabaritos de anos anteriores estão disponíveis na página do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

A segunda é chegar no local do exame com uma estratégia definida, ou seja, sabendo qual prova vai resolver primeiro e quanto tempo vai dedicar a cada área do conhecimento. “Não se deve tomar esse tipo de decisão na hora, muito menos fazer a prova sem uma estratégia definida”, disse a professora.

Já a terceira é avaliar o que deu certo e o que deu errado no primeiro dia do Enem, principalmente em relação ao controle do tempo. No último domingo (5), os estudantes fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação.

“Algumas questões das áreas de matemática e de natureza são muito trabalhosas. Às vezes, envolvem muito cálculo. Então, o aluno precisa administrar bem o tempo para conseguir fazer a prova inteira. Um estudante que perde muito tempo em uma única questão frequentemente não consegue fazer a prova inteira, por isso, acaba chutando questões sem sequer ter lido. E muitas vezes são questões fáceis e rápidas, que ele teria acertado se tivesse ao menos lido”, afirmou a professora.

Na mesma linha dela, o professor Andrades sugere que os estudantes busquem iniciar a prova procurando uma questão mais fácil. “No início da prova, o nervosismo atrapalha e pode comprometer. Escolher bem por onde começar é fundamental para baixar a ansiedade e ganhar confiança. Além disso, priorize questões de rápida compreensão e interpretação bem como conteúdos com os quais você se sente mais confortável”, sugeriu.

Segundo ele, a organização é a chave para um bom desempenho. “Na primeira hora de prova, não hesite em pular as questões mais difíceis, fazendo anotações nelas para voltar depois. Finalmente, lembre-se que as questões da prova são sobre resolver um problema. As fórmulas podem ajudar, mas não são obrigatórias. Busque compreender o problema a ser resolvido, use as alternativas a seu favor e, caso não lembre da fórmula, faça estimativas ou aproximações para chegar à resposta correta”, recomendou.

2023-11-09