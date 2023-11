Mundo 36% dos estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza desde a abertura da fronteira são norte-americanos

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Estrangeiros deixam a região para fugir da guerra entre Israel e Hamas, iniciada em 7 de outubro Foto: Reprodução Estrangeiros deixam a região para fugir da guerra entre Israel e Hamas, iniciada em 7 de outubro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Dos cerca de 3, 5 mil estrangeiros autorizados a deixar da Faixa de Gaza em meio à guerra entre Israel e Hamas, mais de 1,25 mil têm passaporte dos Estados Unidos, o que representa 36% do total. O principal aliado de Israel no conflito lidera a lista de nacionalidades que receberam autorização para sair do enclave palestino.

Além dos Estados Unidos, outros oito países tiveram mais de cem cidadãos autorizados a deixar a região pela cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, segundo dados coletados até quarta-feira (8). Essas nove nações somam 86% do total de estrangeiros autorizados a sair da Faixa de Gaza. A segunda nacionalidade mais beneficiada foi a Alemanha, com 335 pessoas, o que representa 9,6% do total.

Em terceiro lugar, está a Ucrânia, com 329 pessoas (9,5%), e, em quarto, a Jordânia, com 289 (8,3%). Em seguida, estão o Reino Unido, com 241 pessoas nas listas (6,9%), Romênia, com 154 (4,4%), Filipinas, com 153 (4,4%), Canadá, com 120 (3,4%) e França, com 111 (3,2%).

Outras 22 nacionalidades foram contempladas nas listas, além de funcionários de organizações humanitárias que atuam em Gaza. Dos países latino-americanos, apenas o México teve quatro cidadãos autorizados a sair do enclave palestino. Até o momento, nenhum dos 34 brasileiros que se encontram em Gaza puderam deixar o território palestino.

Segundo o Itamaraty, as listas de estrangeiros contemplados são feitas pelas autoridades israelenses e egípcias.

2023-11-09