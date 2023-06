Rio Grande do Sul Profissionais da enfermagem paralisam as atividades no Rio Grande do Sul para reivindicar pagamento do piso salarial

30 de junho de 2023

Manifestação de trabalhadores ligados ao Sindisaúde-RS em frente à Santa Casa de Porto Alegre Foto: Rede Pampa Manifestação de trabalhadores ligados ao Sindisaúde-RS em frente à Santa Casa de Porto Alegre. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

Profissionais da enfermagem ligados ao Sindisaúde-RS paralisaram as atividades nesta sexta-feira (30) no Rio Grande do Sul. Com duração de 24 horas, a paralisação, definida em assembleia, visa reivindicar o pagamento do piso nacional da categoria.

Em Porto Alegre, os trabalhadores realizam manifestações em frente aos hospitais Vila Nova, São Lucas da Pucrs, Santa Casa, Ernesto Dornelles e Mãe de Deus. Um ato está previsto para ocorrer durante a visita do presidente Lula ao Hospital de Clínicas, na tarde desta sexta.

Também há protestos na Região Metropolitana e no Litoral Norte. O Sindisaúde-RS representa mais de 80 mil trabalhadores na Capital, Região Metropolitana, Litoral Norte, Vale do Paranhana e parte da Região Sul.

O piso da enfermagem garante um salário mensal de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras nas redes pública e privada. Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para que o STF (Supremo Tribunal Federal) conclua a votação sobre o pagamento do piso.

