O técnico do PSG (Paris Saint-Germain), Christophe Galtier, e seu filho John Valovic-Galtier foram detidos, nesta sexta-feira (30), para prestar depoimentos em Nice, no âmbito de uma investigação sobre discriminação racial e religiosa.

Segundo o Ministério Público, a investigação foi aberta em meados de abril, quando Galtier, 56 anos, era treinador do Nice. Alguns dias antes, o jornalista Romain Molina e a rede RMC Sports informaram a existência de um e-mail atribuído ao ex-dirigente do Nice Julien Fournier. Na mensagem, redigida no final da temporada 2021-22, ele denunciou palavras discriminatórios de Galtier a respeito de parte dos jogadores do Nice, com referências às origens e à religião dos atletas.

O treinador teria se queixado da quantidade de jogadores negros e muçulmanos no Nice, afirmando que não correspondia com a realidade existente na cidade.

Galtier nega as acusações. Ele denunciou Fournier e os jornalistas Daniel Riolo e Romain Molina por difamação, depois que recebeu ameaças de morte pela internet.