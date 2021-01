Porto Alegre Profissionais do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e Samu serão vacinados a partir de segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Trabalhadores do Pacs (Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atuam na linha de frente de combate à pandemia em Porto Alegre receberão a primeira dose da vacina Coronavac a partir desta segunda-feira (25).

A imunização desses profissionais, conforme a Prefeitura, consta na fase 1 da campanha nacional, junto a idosos residentes em instituições de longa permanência e pessoas com deficiência institucionalizadas.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que, como a imunização está sendo feita por equipes volantes das gerências distritais de saúde, o quantitativo de doses está reservado para o público-alvo.

