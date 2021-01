Cultura Sistema Estadual de Museus completa 30 anos

O SEMRS (Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul) celebra 30 anos nesta quinta-feira (21). É um órgão da Sedac (Secretaria da Cultura), criado por meio do Decreto 33.791, de 21 de janeiro de 1991. O estímulo para a criação de sistemas em âmbito nacional se deu na década de 1970, mas acabou se efetivando a partir de 1986. O SEMRS está entre os quatro primeiros criados no Brasil – uma conquista motivada por moções de profissionais da área da cultura.

O Sistema tem um papel importante na articulação de ações para melhorar o campo de atuação dos museus e foi dividido administrativamente em sete regiões museológicas: 1ª Região (Porto Alegre), 2ª Região (Bento Gonçalves), 3ª Região (Passo Fundo), 4ª Região (São Luiz Gonzaga), 5ª Região (Santa Maria), 6ª Região (Dom Pedrito) e 7ª Região (Pelotas).

Nelas, atuam os coordenadores regionais, com a função de captar as demandas locais e prestar assessoria, servindo como interlocutores nas trocas de experiências. O sistema dialoga com as mais de 500 instituições museológicas do Estado, realizando pesquisas, a fim de elaborar diagnósticos das situações e necessidades desses equipamentos culturais. No Rio Grande do Sul, 384 estão cadastradas no SEMRS.

Recentemente foi lançado o Mapa Digital dos Museus do RS. No endereço, é possível encontrar a atualização dos dados encaminhados pelas instituições, por meio de formulário próprio. Além disso, os dados são utilizados para atualizar o Guia dos Museus RS, que passa por reestruturação. O SEMRS também está inserido no lançamento de editais, como o FAC dos Museus.

Atribuições do SEMRS

As atribuições do sistema incluem a divulgação das atividades dos museus do RS e a disponibilização de informativos em seus respectivos sites e redes sociais para orientar e prestar assessoria na criação de museus.

Os contatos com a equipe do sistema podem ser feitos pelo site cultura.rs.gov.br/sistema-estadual-de-museus, pelo e-mail semrsmuseus@gmail.com ou ainda pelo Instagram @semrsmuseus.

