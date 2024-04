Colunistas Profissionais felizes entregam mais resultados

Por Fabio Steren | 12 de abril de 2024

O bem-estar nas empresas tornou-se mais do que uma tendência, e sim, uma necessidade para as companhias que desejam atrair e reter talentos. Afinal, colaboradores saudáveis e felizes são mais produtivos e engajados e, desta forma, podem entregar mais resultado. Mas, o que exatamente significa bem-estar no local de trabalho? Em sua essência, o bem-estar abrange a saúde física, mental e emocional dos colaboradores, e isso passa por proporcionar um ambiente de trabalho seguro, programas de saúde mental, flexibilidade no trabalho e uma cultura que promova o equilíbrio entre vida pessoal e profissional – liberdade com responsabilidade.

Empresas que priorizam o bem-estar de seus colaboradores colhem uma série de benefícios. Funcionários saudáveis têm menos faltas, o que melhora a produtividade e reduz os custos com absenteísmo, e proporciona um ambiente de trabalho positivo, aumentando a satisfação dos colaboradores, bem como a retenção de talentos, e como consequência disso, contribui para construir uma reputação positiva da empresa no mercado de trabalho.

Em termos de atrair talentos, o bem-estar no trabalho se mostra como um fator relevante e até decisivo para aqueles que buscam espaço no mercado de trabalho, assim como também se soma a uma cultura corporativa que valoriza cada vez mais esta questão.

Em uma pesquisa recente, com mais de 700 empresas, 87% dos entrevistados afirmaram que ao menos uma pessoa foi afastada em decorrência do “burnout”. Este número é alarmante, visto que a grande maioria das empresas que participaram desta pesquisa, afirmaram ter vivido esta triste realidade. Portanto, investir no bem-estar dos colaboradores não é apenas uma escolha, mas também uma estratégia inteligente de negócio, visto que o crescimento de qualquer companhia, passa por contratar e manter profissionais comprometidos e consequentemente engajados com o propósito da empresa.

(Fabio Steren – Sócio e Headhunter na Hanagá Recrutamento Especializado e membro do Grupo Front)

