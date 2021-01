Rio Grande do Sul Programa de desburocratização para abrir empresas chega a 400 municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O benefício é de 96% das empresas no Rio Grande do Sul. (Foto: Governo do Rio Grande do Sul)

Um trabalho conjunto do governo do Estado e do Sebrae-RS alcançou um número expressivo em dezembro de 2020. O incentivo a adesão de municípios à Rede Simples, que facilita a abertura de empreendimentos, alcançou 400 cidades gaúchas, beneficiando 96% das empresas no RS.

Com a adesão, os municípios fazem parte da rede criada com intuito de desburocratizar o processo de registro e licenciamento de negócios no Estado. A meta do governo é contar com todos os 497 municípios até 2022.

“Em nossa gestão, a Rede Simples está inserida em um projeto mais amplo, que é o DescomplicaRS. Ele é um dos eixos que estamos trabalhando para desburocratizar a vida do cidadão e do empresário. O governo tem o dever de ressignificar essa relação, pois é um prestador de serviço e só existe para servir as pessoas”, afirma o titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Claudio Gastal.

Na Rede Simples, os órgãos que emitem permissões para a abertura de um negócio estão integrados (Junta Comercial, Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Secretaria da Fazenda), acelerando o processo e evitando aglomerações neste momento de pandemia, pois todas as etapas são digitais.

No dia 1° de janeiro entrou em vigor as novas tabelas do gás natural para todos os clientes da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). O reajuste foi autorizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e considera somente o aumento do custo do gás e a desvalorização do real verificada em 2020.

A última elevação nas tarifas da Sulgás foi em outubro de 2019. As novas tabelas tarifárias estarão disponíveis no site da Sulgás a partir deste 1º de janeiro. Reajuste médio para cada segmento: Industrial: 11,88%; Veicular: 17,35%; Comercial: 9,37%; e Residencial: 7,70%.

Posse

O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, compareceu, na tarde desta sexta-feira (1°/1), à posse do novo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e do vice, Ricardo Gomes. Ambos assumem a gestão 2021/2024. O evento ocorreu no Largo Glênio Peres, com restrição de público devido à pandemia de coronavírus, e foi transmitido pelas redes sociais. Ranolfo também acompanhou a posse do secretariado municipal.

O governo do Estado reforça a importância de alinhamento entre prefeitos e o Executivo estadual, principalmente nas ações de combate à pandemia. Até o momento, todas as decisões foram tomadas levando em consideração debates com os chefes de executivo municipais.

Em dezembro, o agora prefeito de Porto Alegre se reuniu duas vezes com o governador Eduardo Leite. Na segunda reunião, em 17 de dezembro, Melo participou da discussão do Gabinete de Crise. A equipe técnica do Estado apresentou a Melo um panorama da situação da Covid-19 no Estado, em especial em Porto Alegre. Na ocasião, Leite destacou o constante diálogo entre a capital e o Estado, e a confiança de que a dinâmica será mantida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul