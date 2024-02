Rio Grande do Sul Programa Esporte e Lazer em Movimento chega a Cidreira a partir desta quinta

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

A van itinerante da Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (SEL-RS) estará em Cidreira no fim de semana. (Foto: Ascom SEL-RS)

Fevereiro começa com um novo destino para o Programa Esporte e Lazer em Movimento. A van itinerante da Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (SEL-RS) estará em Cidreira, em mais uma etapa do projeto que integra a Operação Verão Total do governo do Estado, oferecendo múltiplas atividades gratuitas para o público. A programação da semana vai desta quinta-feira (1º) a domingo (4) e será realizada na beira-mar e no Calçadão Kanitã.

Destinos previstos

O secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, faz um balanço positivo da iniciativa que já percorreu metade dos destinos previstos. “Nós, da Secretaria do Esporte e Lazer, estamos muito satisfeitos com os resultados da Operação Verão Total até o momento. É gratificante ver sempre os nossos espaços repletos de moradores e veranistas se divertindo e cuidando da saúde”, afirma.

Estão previstas atividades para crianças, jovens e adultos. O Programa Esporte e Lazer em Movimento oferece cama elástica, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis e oficinas de pintura. Há também empréstimo de equipamentos esportivos para os interessados em praticar modalidades à beira-mar.

Atividades físicas

Além da programação da van, serão oferecidas atividades físicas orientadas para os veranistas de todas as idades. A coordenação dos exercícios será feita por orientadores qualificados, em uma parceria da SEL com o Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região. Em Torres, serão oferecidas aulas de alongamento e de ritmos, além de oficinas de beach tennis.

“Esperamos que os gaúchos e gaúchas levem essa paixão pela prática esportiva para além do verão e que sigam conscientes da importância de estarem sempre em movimento”, acrescenta Danrlei.

Programação

A Operação Verão Total é uma iniciativa transversal que envolve diferentes secretarias e órgãos do governo do Estado para a prestação de serviços públicos sazonais aos turistas e aos veranistas que circulam pelas praias, lagoas e balneários gaúchos.

Próximos destinos

– 8/2 a 14/2 – Imbé/Tramandaí;

– 15/2 a 18/2 – Xangri-la;

– 22/2 a 25/2 – Laranjal/Pelotas;

– 28/2 a 3/3 – Cassino.

