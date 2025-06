Acontece Programa de fidelidade Claro Clube promove experiências culturais e de lazer com foco no público gaúcho

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Uma das ações oferece 25% de desconto nos parques Snowland e Acquamotion, em Gramado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Claro Clube, programa de fidelidade da operadora Claro, vai além do tradicional acúmulo de pontos para troca por produtos ou serviços. No Rio Grande do Sul, ele tem se destacado por parcerias que promovem experiências culturais e de lazer locais, reforçando o vínculo entre a operadora e o público gaúcho.

Uma das ações mais relevantes é o desconto de 25% para clientes Claro Clube nos parques Snowland e Acquamotion, em Gramado — dois dos principais destinos mais procurados do estado. O benefício também vale para as rodas-gigantes Yup Star no Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Mas é na Serra Gaúcha que a parceria tem impacto direto para o público local, incentivando o turismo regional e o consumo de entretenimento familiar.

Na prática, o programa funciona por meio do acúmulo de pontos a cada pagamento de fatura, que podem ser trocados por benefícios via app. A adesão é automática para clientes pós-pagos, controle, internet móvel e serviços residenciais, desde que mantenham seus dados atualizados e contas em dia.

Além disso, o programa oferece bônus de internet (15GB para planos controle e 25GB para pós-pago) e descontos em uma ampla gama de setores, como gastronomia, moda, esportes e cultura, que podem ser acessados pelo aplicativo Minha Claro. Clientes podem, por exemplo, obter ingressos para cinema com até 50% de desconto em redes parceiras como a Cinépolis e o GNC, ampliando o acesso à cultura e lazer.

Apesar da abrangência nacional, o Claro Clube tem investido em ações que dialogam com o perfil do consumidor gaúcho, valorizando experiências locais e facilitando o acesso a serviços digitais e de entretenimento. A regionalização dessas parcerias – como as opções oferecidas na Serra Gaúcha – mostra uma estratégia da Claro de fortalecer sua presença no Sul do país, oferecendo vantagens que vão além da simples fidelização, mas que impactam diretamente na qualidade de vida dos clientes.

