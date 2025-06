Acontece Gramado Parks: uso estratégico de inteligência artificial acelera resultados do Marketing

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Gramado Parks adota inteligência artificial para criar campanhas de marketing com mais agilidade e menor custo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos maiores grupos de entretenimento e hospitalidade do Brasil, a Gramado Parks – GPK tem investido constantemente nas IAs como aliadas do Marketing na criação de campanhas e ações criativas, divertidas e, principalmente, assertivas.

Mais do que uma tendência de mercado, a empresa entende que, hoje, a inteligência artificial é também uma importante ferramenta estratégica. “Ideias que em outros tempos não sairiam do papel por falta de tempo, verba ou equipe estão se tornando possíveis graças ao uso das tecnologias certas, como IA Generativa, Elevenlabs, GPT, Hailuo, VEO, Upscale e Firefly”, afirma a diretora de Vendas e Marketing do Grupo, Lísia Diehl.

O gerente de Criação do Grupo, Marcelo De Vico destaca que trabalhos que antes exigiam semanas de produção e orçamentos elevados, se transformam em realidade em apenas três dias — do conceito ao roteiro, da execução à veiculação. “Em um mundo onde o conteúdo tem vida útil de, no máximo, 72 horas, entregar algo criativo, complexo e no timing correto é ouro”, diz, e completa: “Mais do que um case, isso é um exemplo de como as IAs estão democratizando o processo criativo e dando vida a projetos que morreriam na sala de reunião”.

Para Lísia Diehl, o uso estratégico das IAs nas campanhas digitais é também um diferencial competitivo, possibilitando aumento de performance de vendas nos canais online, redução de custos operacionais com produção, mídia e testes, além da geração de conteúdos rápidos, personalizados e relevantes para o público de interesse. “A aplicação dessas ferramentas otimiza investimentos e acelera a conversão com inteligência e escala. Atualmente, isso é uma premissa básica para toda a nossa equipe”, explica a executiva, que já atuou em grandes corporações como Dell e Renner.

Ela estima que, somente em 2025, com o uso de inteligência artificial nas campanhas e ações para os parques e hotéis da GPK, a empresa economizou, aproximadamente, R$ 1 milhão. “Com as tecnologias apropriadas, estamos dentro do jogo e criando como os grandes. Com velocidade e austeridade”, avalia.

Um exemplo foi a ativação criada recentemente para a roda-gigante Yup Star durante a Maratona do Rio. “O objetivo foi se comunicar com os corredores de uma forma inovadora, e não através de uma propaganda promocional. Queríamos algo que tivesse a ver com o espírito da competição e nos conectasse com os maratonistas”, recorda o gerente de Marketing, Eventos e Patrocínios da atração, Flávio da Silva.

Utilizando a tecnologia VEO 2, a equipe desenvolveu um vídeo emocional, com cenas hiper-realistas, mostrando uma pessoa correndo a prova e avistando a roda-gigante. Impactado pela imponência de um dos principais pontos turísticos do RJ, o atleta se imagina lá no alto, descansando e apreciando as belezas da cidade. Quando volta a realidade, acelera o ritmo motivado por uma recompensa: ter aquela experiência no pódio mais alto, a Yup Star. “Desenvolvemos rapidamente todo esse cenário com IAs, mostrando um homem em movimento, vivendo a jornada, mesmo nunca tendo estado lá”, reflete.

Para Marcelo De Vico, sem inteligência artificial, a necessidade de locações, figurantes, autorizações e alto investimento fariam com que esse projeto ousado fosse descartado no brainstorm. “A tecnologia permitiu explorar um conceito inovador e sem os custos proibitivos de uma filmagem tradicional, que custaria entre R$ 130 mil e R$ 150 mil”.

Outro exemplo foram os filmes de live-action criados para divulgar o bar molhado e o restaurante do mais novo parque da GPK, o Acquaventura – inaugurado em abril, na praia pernambucana de Carneiros. A produção mistura divertidas animações de dois piratas navegando com imagens reais dos drinks e pratos do menu.

A leveza e o humor também são os pontos altos da campanha criada para o restaurante Opiano, localizado no hotel Exclusive Gramado. Para divulgar o evento Meat Experience a equipe de Marketing criou uma história, que mostra o protagonista tendo um “pesadelo vegano” e acordando aliviado ao perceber que aquele é o dia de viver uma experiência gastronômica diferenciada, com cortes nobres de carne. “Com as ferramentas certas de IA, conseguimos finalizar o trabalho em três dias”, explica Marcelo De Vico.

A diretora Lísia Diehl reforça que a eficiência das IAs representa um novo jeito de pensar o Marketing e a produção audiovisual para empresas de todos os portes. “A aplicação dessas ferramentas significa um salto evolutivo nos processos de criação. É um novo momento e a Gramado Parks está 100% alinhada a isso”, finaliza.

