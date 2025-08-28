Expointer Programa Juntos para Competir leva o melhor do agronegócio gaúcho à 48ª Expointer

Ação busca impulsionar cadeias produtivas e promover negócios de empreendedores Foto: Divulgação/Sebrae RS Foto: Divulgação/Sebrae RS

De 30 de agosto a 7 de setembro de 2025, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, será palco de mais uma edição da Expointer, e o Programa Juntos para Competir, iniciativa da FARSUL, SENAR e Sebrae, marcará presença com um espaço de 200m² no Pavilhão Internacional, destacando a força e a qualidade da produção agropecuária do Rio Grande do Sul, do Campo à Mesa.

A programação inclui a Vitrine da Carne Gaúcha – FARSUL, com demonstrações culinárias comandadas por chefs do SENAC, apresentando cortes selecionados de carne bovina, suína, de aves e ovina, harmonizados com receitas especiais. No Espaço de Harmonização, sommeliers e especialistas em queijos e derivados conduzirão oficinas práticas que valorizam vinhos, espumantes, sucos de uva, queijos, doce de leite e mel, sempre com a participação de produtores e empresários rurais compartilhando suas experiências.

“A Expointer é um momento de integração, onde a cidade se conecta ao campo e reconhece toda a sua riqueza. Para o Programa Juntos para Competir, é a oportunidade de apresentar a qualidade e o valor dos produtos que traduzem o trabalho, a dedicação e a paixão de quem vive da terra, refletindo a força e a competitividade do agronegócio gaúcho”, ressalta Fabiano Nichele, coordenador de Projetos de Apicultura do Sebrae RS.

O Espaço de Negócios, por sua vez, receberá o Projeto Comprador Internacional, reunindo 10 compradores estrangeiros e 31 produtores gaúchos com perfil exportador ou potencial para exportar. Nos dias 3 e 4 de setembro, estarão em destaque produtos como nozes-pecã, azeites, mel e frutas, fomentando novas oportunidades comerciais no mercado global.

Entre as atividades inéditas, a Oficina de Degustação de Mel, ministrada pela especialista Liane Castilhos, do Apiário Cambará, promete despertar novos olhares para o produto. A experiência contará com edição exclusiva para imprensa (sábado) e aberta ao público (domingo), ambas com vagas limitadas a 11 participantes.

Com ações que unem conhecimento, sabor, negócios e valorização da cadeia produtiva, o Programa Juntos para Competir busca o desenvolvimento integrado e sustentável do agronegócio gaúcho.

