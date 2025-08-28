Expointer Livros de colorir invadem a Expointer com lançamento da Rincon Goods

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Livros de colorir do Rincon Goods aproximam crianças do mundo do agro durante a Expointer Foto: Carolina Jardine/Agência de Comunicação Foto: Carolina Jardine/Agência de Comunicação

Na onda dos livrinhos de colorir, a Rincon del Sarandy, de Uruguaiana (RS), lança nesta Expointer, o Rincon Goods. A publicação busca apresentar, de maneira divertida e lúdica, o mundo do agronegócio às crianças. A distribuição ocorrerá durante a Expointer, incluindo kits das disputadas brush pens. A intenção é colocar a criançada para colorir durante os julgamentos das raças Angus, Brangus e Ultrablack.

A ideia do livrinho surgiu a partir de um pedido das irmãs Olivia (9) e Emilia Tellechea (7), filhas do pecuarista Ignacio Tellechea. “É emocionante ver as gurias envolvidas nos projetos da Rincon. Ainda são pequenas para a lida, mas sempre ajudam no marketing com ideias e intervenções criativas”, salientou Tellechea, que administra a propriedade ao lado do irmão Martin Tellechea e da mãe Claudia Indarte Silva.

Conforme o pecuarista, que investe na seleção de gado Angus, Brangus e Ultrablack, cabe a cada família fomentar a aproximação da juventude com a lida do campo para garantir uma sucessão natural na atividade. “Todo ano, buscamos uma forma de nos comunicarmos com essa gurizada. Transmitir em uma linguagem leve a essência de tanta dedicação e trabalho pelo agronegócio”, resume o pecuarista, que já editou diversos gibis retratando a vida do campo e também traz para esta Expointer uma nova série de Stickers temáticos do agro inspirados nos jogos digitais. “Precisamos aproximar o campo do universo das novas gerações. Entender as diferenças na forma de comunicar é essencial para ter sucesso nessa empreitada”.

