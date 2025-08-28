Expointer Quando a infância pinta o campo: Brangus vira tela

Por Gisele Flores | 28 de agosto de 2025

A arte da criança na pista Brangus Foto: Nataly Porto A arte da criança na pista Brangus. (Foto: Nataly Porto) Foto: Nataly Porto

Na Expointer 2025, o compasso firme dos julgamentos da raça Brangus será suavizado por pinceladas de sonho. Na manhã e tarde da segunda-feira (1º), enquanto os animais desfilam com imponência na Pista Central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, um outro espetáculo se desenha — feito de tintas, risos e mãos pequenas que descobrem o mundo.

A Associação Brasileira de Brangus (ABB) convida filhos de criadores e crianças visitantes a mergulharem numa oficina de pintura, onde o campo se transforma em tela e o gado em inspiração. Às 9h, durante o julgamento das fêmeas, e às 14h, com os machos em pista, os pequenos artistas darão vida a suas visões do agro, entre traços livres e cores que não obedecem regras — apenas sentimentos.

“Queremos que a nova geração se sinta parte da Expointer. No ano passado, vimos crianças encantadas com a pintura de quadros. Este ano, vamos ainda mais longe”, diz João Paulo Schneider da Silva, o Kaju, diretor de marketing da ABB, com a certeza de que o futuro do campo também se cultiva com afeto.

As obras infantis serão expostas na sede da ABB durante toda a feira, como sementes de um novo olhar sobre a pecuária. E mais: servirão como embaixadoras do Mundial Brangus, que acontece em março de 2026, em Londrina (PR). A programação será transmitida ao vivo pelo canal da ABB no YouTube e pela TV El Campo, levando essa mistura de técnica e ternura para além das cercas do parque.

A oficina integra uma agenda vibrante que começa neste sábado (30) com o julgamento de admissão e culmina na “Noite dos Campeões”, na segunda-feira (1º), às 19h30min, com o leilão dos grandes vencedores.

Na pista, o rigor da genética. Fora dela, o voo da imaginação. E entre um traço e outro, talvez nasça ali não apenas o futuro da pecuária brasileira — mas também o de uma infância que aprendeu a amar o campo com as cores do coração.

