Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Gisele Flores | 28 de agosto de 2025
A arte da criança na pista BrangusFoto: Nataly Porto
Na Expointer 2025, o compasso firme dos julgamentos da raça Brangus será suavizado por pinceladas de sonho. Na manhã e tarde da segunda-feira (1º), enquanto os animais desfilam com imponência na Pista Central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, um outro espetáculo se desenha — feito de tintas, risos e mãos pequenas que descobrem o mundo.
A Associação Brasileira de Brangus (ABB) convida filhos de criadores e crianças visitantes a mergulharem numa oficina de pintura, onde o campo se transforma em tela e o gado em inspiração. Às 9h, durante o julgamento das fêmeas, e às 14h, com os machos em pista, os pequenos artistas darão vida a suas visões do agro, entre traços livres e cores que não obedecem regras — apenas sentimentos.
“Queremos que a nova geração se sinta parte da Expointer. No ano passado, vimos crianças encantadas com a pintura de quadros. Este ano, vamos ainda mais longe”, diz João Paulo Schneider da Silva, o Kaju, diretor de marketing da ABB, com a certeza de que o futuro do campo também se cultiva com afeto.
As obras infantis serão expostas na sede da ABB durante toda a feira, como sementes de um novo olhar sobre a pecuária. E mais: servirão como embaixadoras do Mundial Brangus, que acontece em março de 2026, em Londrina (PR). A programação será transmitida ao vivo pelo canal da ABB no YouTube e pela TV El Campo, levando essa mistura de técnica e ternura para além das cercas do parque.
A oficina integra uma agenda vibrante que começa neste sábado (30) com o julgamento de admissão e culmina na “Noite dos Campeões”, na segunda-feira (1º), às 19h30min, com o leilão dos grandes vencedores.
Na pista, o rigor da genética. Fora dela, o voo da imaginação. E entre um traço e outro, talvez nasça ali não apenas o futuro da pecuária brasileira — mas também o de uma infância que aprendeu a amar o campo com as cores do coração.