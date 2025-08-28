Expointer Unimed Porto Alegre é o serviço médico da 48ª Expointer

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

A cooperativa terá estrutura com três postos médicos e mais um ponto de atendimento com ambulância durante todo o evento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unimed Porto Alegre novamente estará presente na Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias e de exposição de animais da América Latina. A cooperativa será o serviço médico da 48ª edição da feira, com uma equipe completa de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuarão em pontos de atendimento fixos e veículos equipados com tecnologia avançada para proteger aos visitantes e expositores.

Na quadra 18, próximo ao Portão 5 do parque, estará localizada a estrutura com funcionamento 24 horas. Já na quadra 5 e no Pavilhão da Agricultura Familiar estarão os ambulatórios de atendimento que funcionarão das 8h às 20h. Próximo à Casa Simers haverá ponto de atendimento de 12 horas com ambulância especializada.

A Expointer 2025 ocorre entre 30 de agosto e 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Confira os quatro pontos de atendimento:

● 1 posto 24h na quadra 18

● 1 posto 12h na quadra 5

● 1 posto 12h no Pavilhão da Agricultura familiar

● 1 ponto de atendimento 12h com ambulância próximo à Casa Simers

Neste ano a Unimed Porto Alegre terá operação conjunta com a Unimed Vale dos Sinos.

Espaço da Unimed Porto Alegre

Na quadra 11, a Unimed Porto Alegre terá um estande exclusivo, com totens de foto, espaço instagramável, atendimento da equipe comercial e um ambiente pensado para os visitantes conhecerem de perto a atuação e os diferenciais da cooperativa

Sobre a Unimed Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre lidera o mercado de assistência à saúde em sua área de atuação, operando em 46 municípios do Estado. A cooperativa conta com aproximadamente 6.700 médicos e tem estrutura própria para atendimento ao cliente, que inclui Centros de Diagnóstico por Imagem, Centro de Oncologia e Infusão, pronto-atendimento, Laboratório, Clínicas de Vacinas, Unidade de Atendimento Pediátrico e SOS Emergências Médicas.

