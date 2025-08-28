Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Expointer Festival Sou do Sul 2025 confirma atrações nacionais e regionais na Expointer

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Cantores Daniel e Alexandre Pires são os destaques nacionais do Festival

Foto: Karine Viana/ Arquivo Seapi
Cantores Daniel e Alexandre Pires são os destaques nacionais do Festival. (Foto: Karine Viana/Arquivo Seapi)

O Festival Sou do Sul retorna em 2025 com uma programação especial dentro da 48ª Expointer, em Esteio. O evento será realizado nos dias 30 e 31 de agosto, na pista coberta da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) e promete dois dias de música, tradição e celebração da cultura gaúcha, com entrada gratuita no setor de pista para os visitantes da feira até o limite de cerca de 10 mil visitantes.

Após a estreia em 2024, quando reuniu talentos regionais e atrações nacionais em meio ao período mais agudo da recuperação da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o festival promete uma edição ainda mais memorável este ano. O público poderá acompanhar um espetáculo de 1h45 com grandes artistas gaúchos, seguido de shows nacionais completos.

Neste sábado (30), a noite será encerrada com a apresentação do cantor Daniel. Já no domingo (31), quem comanda o palco é Alexandre Pires, com o projeto Pagonejo Bão. Além das duas atrações nacionais, o festival contará com nomes consagrados da música regional, como Elton Saldanha, Luiza Barbosa, Shana Muller, Renato Borghetti, Gaúcho da Fronteira e Guri de Uruguaiana, além de outros 20 artistas gaúchos que vão animar o público com um repertório marcado pela identidade cultural e pela renovação.

Os shows começam às 21h no sábado e às 20h no domingo, com abertura dos portões uma hora antes. Os visitantes que desejarem áreas especiais, como pista VIP ou espaços com open bar e open food, podem adquirir ingressos pelo site www.safepass.fun.

Serviço
O quê: Festival Sou do Sul 2025
Onde: Pista coberta da ABCCC (Freio de Ouro), Parque de Exposições Assis Brasil – Esteio
Quando: 30 e 31 de agosto de 2025, às 21h (sábado) e às 20h (domingo) – portões abrem 1h antes

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Expointer

Trensurb divulga operação especial para Expointer com redução de intervalos entre viagens
Unimed Porto Alegre é o serviço médico da 48ª Expointer
https://www.osul.com.br/festival-sou-do-sul-atracoes-nacionais-expointer/ Festival Sou do Sul 2025 confirma atrações nacionais e regionais na Expointer 2025-08-28
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Expointer Banrisul anuncia participação na Expointer 2025

Expointer Sustentabilidade e inovação pautam o 4º Troféu Destaques do Agro na Expointer

Expointer Irga marca presença na 48ª Expointer 2025

Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025