Rio Grande do Sul Programa Mãe Gaúcha atenderá gestantes em situação de vulnerabilidade social de 81% dos municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

A entrega dos kits está prevista para iniciar ainda neste mês. Foto: Fredy Vieira/Ascom Sedes A entrega dos kits está prevista para iniciar ainda neste mês. (Foto: Fredy Vieira/Ascom Sedes) Foto: Fredy Vieira/Ascom Sedes

Gestantes em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza de 403 municípios do Rio Grande do Sul receberão kits de enxoval para bebês do programa Mãe Gaúcha, do governo do Estado.

Conforme o governo gaúcho, a entrega dos kits está prevista para iniciar ainda neste mês, em nove cidades-polos, que serão as centrais de recebimento: Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Em um segundo momento, os municípios habilitados deverão buscar as unidades em data, horário e local informados pelo Piratini e armazená-las. Posteriormente, cada secretaria municipal de Assistência Social ou congênere realizará a entrega diretamente às beneficiárias.

Quem pode receber

Gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. As beneficiárias também devem ser inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), receber o Bolsa Família ou estar aguardando o deferimento da inscrição no programa, bem como estar com o pré-natal em dia.

