Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Atividade será transmitida pelo Youtube a partir das 14h. (Foto: EBC)

A partir das 14h desta quinta-feira (18), o Programa de Empreendedorismo Feminino de Porto Alegre transmite pelo canal do Sebrae-RS no site de vídeos Youtube mais um palestra on-line. Na pauta da atividade está a importância dos aspectos pessoais e profissionais para um caminho de equilíbrio nos diferentes papeis desempenhados pelas mulheres. As inscrições são gratuitas, através de link em prefeitura.poa.br.

A iniciativa é promovida pelo Gabinete da Primeira-Dama municipal, Gabinete da Inovação, Procempa, Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e secretarias municipais de Desenvolvimento (Econômico e Social). Como parceiros estão Sebrae-RS, Coletivo POA Inquieta e Nau SpaceLive.

“O autoconhecimento é necessário para a mulher entender seu propósito, quais as suas forças e potenciais. Não existe uma receita pronta para isso. Nossa força está dentro de nós e conhecê-la é o nosso grande diferencial de performance”, aponta a presidente da Procempa, Letícia Batistela.

De acordo com dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada no Rio Grande do Sul em 2021, as mulheres estão à frente de apenas 33% dos negócios mapeados. Por outro lado, a abertura de um negócio próprio ajudou 48% das empreendedoras entrevistadas a sair de relacionamentos abusivos.

“Movimentos como o do Programa de Empreendedorismo Feminino de Porto Alegre promovem uma consciência coletiva, na qual toda menina ou mulher toma para si o poder sobre suas decisões e se posiciona diante dos objetivos que almeja”, aponta a secretária municipal da Educação, Sônia Maria Oliveira da Rosa. “Com isso, vence desafios, impactando na equidade de todas as ordens.”

O secretário municipal da Inovação, Luis Carlos Pinto da Silva Filho, observa que ações como esta são fundamentais para fomentar a inovação inclusiva na nossa cidade: “Ao longo das nossas experiências com o Programa, estamos aprendendo sobre como podemos atuar de forma mais efetiva para gerar políticas que impactem positivamente as empreendedoras de Porto Alegre”.

Palestrantes

– Lúcia Torres: professora, mestre em Literaturas de Língua Portuguesa pela Ufrgs, educadora, escritora e terapeuta, com vários livros e artigos publicados. É mentora e facilitadora de círculos femininos desde 1994 e astróloga há mais de 40 anos.

– Marina Ventura: mentora de autoconhecimento, terapeuta e professora. Ministra cursos de transformação e desenvolvimento pessoal e aulas em sua escola de autoconhecimento. Nos últimos cinco anos, tem compartilhado a sua jornada nas plataformas digitais.

(Marcello Campos)

