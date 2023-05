Porto Alegre Programação especial marca o primeiro aniversário de complexo de lazer e gastronomia do Parque da Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Programação prossegue até domingo, com música e outros atrativos. (Foto: Rapha Felini/Divulgação)

Inaugurado em 18 de maio de 2022 no Parque da Redenção, em Porto Alegre, o complexo de lazer e gastronomia “Refúgio do Lago” comemora o seu primeiro ano de funcionamento com uma série de atrações especiais a partir desta quinta-feira (18). A entrada é franca.

Estão programados quatro dias seguidos de atividades, com destaque para shows com músicos da capital gaúcha e brincadeiras para a gurizada. Além, é claro, de uma variada gastronomia que contempla pizzas, hambúrgueres, parrillas, cafés, drinks, açaí e opções de alimentação saudável.

Às 20h, quem sobe ao palco montado no local é o cantor e compositor Serginho Moah, tocando sucessos de sua carreira solo e do tempo de sua banda Papas da Língua. Já na sexta-feira será a vez do soul do também cantor Tonho Crocco animar o público.

No fim de semana, a programação se estende desde as 9h. É o caso do espaço “Refúgio Só para Baixinhos”, que no sábado convida as famílias para curtirem um ambiente especialmente preparado para as crianças, como muita recreação e brincadeiras, além de um cardápio com opções adequadas aos pequenos.

Para o domingo, cuja tarde será marcada por mais um Grenal (pelo Campeonato Brasileiro), o Refúgio do Lago reservou atrações para os torcedores da Dupla, em todas as idades.

Um campo de futebol de sabão estará disponível para as crianças, ao passo que os adultos poderão assistir ao duelo entre Grêmio e Inter em um telão de 3 x 2 metros.

Sobre o Refúgio do Lago

Primeiro espaço de lazer e gastronomia instalado dentro de um parque público em Porto Alegre, o Refúgio do Lago funciona todos os dias da semana, das 9h às 22h. São mais de mil metros-quadrados e capacidade para 460 pessoas sentadas.

Conta, ainda, com área de descanso, sinal de internet wi-fi, espaço para “pets”, estacionamento para bicicletas e banheiros. A segurança é permanente, 24 horas por dia.

(Marcello Campos)

